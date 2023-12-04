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İş yeri kiralarına aralık ayında en fazla yüzde 53,40 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika

İş yeri kiralarına aralık ayında en fazla yüzde 53,40 oranında zam yapılabilecek

Hükümet konut kiralarına yüzde 25'lik zam sınırı getirirken bu uygulama iş yerlerini kapsamıyor. İş yeri kiralarına zam hala enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıklandığı veriye göre aralıkta iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,40 oranında zam yapılabilecek.

04.12.2023 - 10:15,  Güncelleme: 10:27
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Hükümet fahiş kiralar sonrası konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Geçtiğimiz aylarda uzatılan uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, konut kiracısına yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Yüzde 25'lik zam sınırı iş yeri kiraları için geçerli değil. İş yeri kiralarında tavan zam hala enflasyon oranlarına göre belirlenmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklandığı enflasyon verisine göre iş yerlerine aralıkta en fazla yüzde 53,40 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA 2018'DE DEĞİŞTİ

Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, kasımda TÜFE aylık yüzde 3,28 arttı, yıllık yüzde 61.98 oldu. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 53,40 olarak gerçekleşti. Buna göre, aralık ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,40 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 5.000 lira
  • Zam oranı: %53,40
  • Zam bedeli: 2.670 lira
  • Zamlı kira bedeli: 7.670 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

  • Eski kira: 6.000 lira - Yeni kira: 9.204 lira
  • Eski kira: 7.000 lira - Yeni kira: 10.738 lira
  • Eski kira: 8.000 lira - Yeni kira: 12.272 lira
  • Eski kira: 9.000 lira - Yeni kira: 13.806 lira
  • Eski kira: 10.000 lira - Yeni kira: 15.340 lira
  • Eski kira: 11.000 lira - Yeni kira: 16.874 lira
  • Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.408 lira
  • Eski kira: 13.000 lira - Yeni kira: 19.942 lira
  • Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 21.476 lira
  • Eski kira: 15.000 lira - Yeni kira: 23.010 lira

kiracı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş yeri kiralarına aralık ayında en fazla yüzde 53,40 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş yeri kiralarına aralık ayında en fazla yüzde 53,40 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika
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