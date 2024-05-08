Arapgir Peynirli Ekmeği Coğrafi İşaret Belgesiyle Tescillendi - Son Dakika
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Ekonomi

Arapgir Peynirli Ekmeği Coğrafi İşaret Belgesiyle Tescillendi

Arapgir Peynirli Ekmeği Coğrafi İşaret Belgesiyle Tescillendi

Malatya'nın yöresel lezzetlerinden olan Arapgir peynirli ekmek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yerel kültürün önemli bir parçası olan yeme içme alışkanlıklarının turizm destinasyonunun pazarlanmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Arapgir peynirli ekmek, tuzsuz peynirin ekmek şeklinde açılan hamurun üzerine sürülüp fırında pişirildikten sonra üzerine toz şeker dökülerek servis ediliyor.

08.05.2024 12:21
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Malatya'nın yöresel lezzetlerinden "Arapgir peynirli ekmek", coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Arapgir peynirli ekmek" için yapılan coğrafi işaret belgesi başvurusunu onayladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yerel kültürün en önemli parçası olan yeme içme alışkanlıklarının turizm destinasyonunun pazarlanmasında önemli enstrümanlardan biri haline geldiğini belirtti.

Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Arapgir'in tarihi, kültürü ve stratejik konumuyla geçmişten bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış yerlerin başında geldiğini dile getiren Cömertoğlu, "Bu tarihi ve kültürel derinliğin en önemli ögelerinden biri de kuşkusuz yemek kültürüdür. Bu bağlamda belediyemiz Arapgir'in enfes lezzetlerini, geleneksel mutfağını dünden bugüne, bugünden geleceğe taşıma görevi üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

"Arapgir peynirli ekmek", yöreye özgü tuzsuz peynirin, ekmek şeklinde açılan hamurun üzerine sürülüp fırında pişirilmesinin ardından üzerine toz şeker dökülerek servis ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Arapgir Peynirli Ekmeği Coğrafi İşaret Belgesiyle Tescillendi - Son Dakika

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