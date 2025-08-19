Arar Petrol'e Yeni Ruhsat - Son Dakika
Ekonomi

Arar Petrol'e Yeni Ruhsat

19.08.2025 08:32
Arar Petrol'e Hatay ve Osmaniye'deki 4.534 hektarlık alanda 5 yıl yatırıma petrol ruhsatı verildi.

Arar Petrol'e, Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan sahada petrol işletme ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol'e Hatay'ın Erzin ilçesi ile Osmaniye'nin Merkez ve Toprakkale ilçelerinde yer alan 4 bin 534 hektar yüzölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol işletme ruhsatı verildi.

Kaynak: AA

