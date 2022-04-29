Arçelik 2050'de emisyonları sıfırlamayı hedefliyor - Son Dakika

Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, "Emisyonları 2030'a kadar azaltıp, 2050'de sıfırlayacağız. Bunun için de teknolojilere ihtiyacımız bulunuyor. Bunu da açık inovasyon ile gerçekleştirebiliriz." dedi.

Arçelik Garage Innovation Hub'ın başarısını kutlamak üzere, Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar'ın ev sahipliğinde, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu'nun katıldığı "Open Innovation Day" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu, Arçelik olarak ürettiklerini, büyük etkilerinin olduğunu ve büyük ölçeklerinin olduğunu ifade etti.

Bulgurlu, teknolojik ve inovatif dönüşümlerinin önemine işaret ederek, "Hedeflerimizin farkındasınız. Çok agresif hedeflerimiz var. Emisyonları 2030'a kadar azaltıp, 2050'de sıfırlayacağız. Bunun için de teknolojilere ihtiyacımız bulunuyor. Bunu da açık inovasyon ile gerçekleştirebiliriz." dedi.

İddialı hedeflere ulaşılabilmesi için inovasyona ve yeni teknolojilere ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Bulgurlu, "Çünkü varmak istediğimiz yere bizi götürecek teknoloji yok. Bunu açık inovasyon yoluyla üretebiliriz. Keşfedebiliriz." diye konuştu.

Bulgurlu, "Dünyayı geleceğimiz, çocuklarımız için iyileştirmek istiyorsak üretim biçimlerimizi, satış biçimlerimizi, tüketim biçimlerimizi değiştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar da Açık İnovasyon Günü'nün ekosistemden önemli aktörlerin katılımıyla ufuk açıcı tartışmaların yapıldığı bir platform olduğunu belirtti.

Pazar, "5 yıl gibi kısa bir sürede üniversiteler, STK'lar, tüm dünyadan inovasyona destek veren kurum ve kuruluşlarla birlikte Türkiye'nin en büyük açık inovasyon platformlarından biri olmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Küresel partnerlerle çalışmaya başladıklarını aktaran Pazar, "İnovasyon tek başına bir kuruma ya da fonksiyona ait bir süreç değil. Garage Innovation Hub gibi açık inovasyon platformları fikirlerin hayata geçmesine olanak sağlayarak insanlığa faydalı inovasyonların önünü açabilir. Biz giderek daha fazla fikri en geniş imkanlara kavuşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

"Hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz 146 ülkenin her birinde startuplara destek olmak"

Startup iş birliklerini geliştirmek için girişim dostu uygulamalar geliştirmeye başladıklarını aktaran Pazar, "Hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz 146 ülkenin her birinde startuplara destek olmak. Küresel ölçekte lider, açık inovasyon platformlarından biri olmak üzere, BIGG3 gibi programlarla girişimcilerin hibe desteklerine ulaşmasına destek vermeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Garage Innovation Hub, girişimcilere sermaye desteği sağlamak üzere bir adım daha atarak, girişim sermayesi fonlarına da partner oldu. Bu doğrultuda ilk adımımızı atarak dünyanın önde gelen fonlarından 500 Startups, ve Avrupa'nın ilk 10 fonu arasında yer alan Hoxton Ventures'ın partnerleri arasına katıldık. Bu ortaklıklar bizi dünya çapında doğru startuplarla bir araya getirirken, küresel inovasyon ekosisteminde daha fazla söz sahibi olmamızı da sağlayacak."

Arçelik İnovasyon Direktörü Pınar Köse Kulacz ise son zamanlarda inovasyonun giderek önemini artırdığına işaret ederek, krizle ilgili meydana gelen değişimlilerin coğrafyalar, kültürler, teknolojiler ve disiplinler arasında iş birliğini gerektirdiğine işaret etti.

Kulacz, inovasyonun işletmelerde bir departmana özgü olmadığını kaydederek, "Hepimiz bu süreçte yer almalıyız. Açık inovasyon güvene dayalıdır. Güven paylaşmayı gerektiriyor. Çok yönlü düşünmeyi ve çeşitli yönetimi gerektiriyor. Dünyanın en zorunlu sorunlarının iş birliğine dayalı şekilde çözülebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

274 girişimciye eğitim ve mentorluk desteği

Arçelik, Garage Innovation Hub ile küresel ölçekte liderlik hedefliyor. Kurulduğu 2017 yılından bu yana 2 binden fazla partner ile etkileşim kuran Arçelik Garage Innovation Hub, bugüne kadar 274 girişimciye eğitim ve mentorluk desteği vererek, 40 girişimciye 8 milyon TL hibe desteği erişim sağladı. Yürüttüğü kuluçka faaliyetleriyle de 80'den fazla startupın iş fikri geliştirmesine destek oldu.

Garage Innovation Hub, kurum içi ve kurum dışında yürüttüğü girişimcilik, inovasyon programları ve etkinlikler ile karşılıklı paylaşım sağlayıp, yenilikçi fikirleri ürün ve projelere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Girişimler, mentorlar, yatırımcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları, özel ve kamu kurum temsilcileri gibi ekosistem oyuncuları arasında bilgi, deneyim ve bağlantılardan faydalanmayı sağlamak için kolaylaştırıcı rol üstleniyor. İnovasyon ve girişimcilik programları tasarlayan Garage Innovation Hub, Arçelik'in ana yetkinlikleri dışında kalan yeni teknolojiler ve iş modelleri geliştirmek için de çalışıyor.

Türkiye'den dünyaya açılan en kapsamlı açık inovasyon platformlarından biri olan Garage Innovation Hub, açık inovasyon alanında küresel liderlik hedefi doğrultusunda ekosistemin gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.