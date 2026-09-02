Ardahan\'da 360 bin büyükbaş için kışlık ot hasadı başladı, çiftçilerin balya mesaisi havadan görüntülendi

Ardahan'da tarım arazilerinde hasat dönemiyle birlikte çiftçilerin yoğun mesaisi de hız kazandı. Günün erken saatlerinde meraların yolunu tutan üreticiler, traktör ve tarım makineleriyle biçim çalışmalarını sürdürüyor. Hasadın ardından gerçekleştirilen balya yükleme işlemleri de üreticilerin yoğun çalışmalarıyla devam ediyor.

Türkiye'de hayvancılık açısından önemli merkezlerden Ardahan'daki köylerde, hayvanlar için kışlık otların biçimine başlandı. Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte, tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 360 bin büyükbaş, 210 bin küçükbaş hayvanı ile hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, son günlerde etkili olan yağışlar da bir önceki yıla oranla ot verimini artırdı.

Köylüler meralarda Hasat sürecinde biçim işleminin tamamlanmasının ardından merada kalan otları balya makineleriyle toplayarak balya haline getiriliyor. Hazırlanan balyalar ise traktörlere yüklenerek depolanmak veya hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınıyor.

Havadan çekilen görüntülerde, geniş tarım arazilerinde traktörlerin ve tarım makinelerinin aralıksız çalıştığı görüldü. Ardahan ovasında bulunan meraların farklı noktalarında devam eden çalışmalar, bölgedeki tarımsal üretimin yoğunluğunu da gözler önüne serdi.

Balya haline getirilen ürünler traktör römorklarına yüklenirken, bazı üreticiler ise balyaları meralardan depolama alanlarına taşıyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için balyaların kış aylarında önemli bir yem kaynağı oluşturması nedeniyle bu çalışmalar büyük önem taşıyor.

Dron ile kaydedilen görüntüler, tarımın yalnızca meradaki üretimden ibaret olmadığını; biçim, balyalama, yükleme ve taşıma gibi birbirini takip eden yoğun bir emeği de beraberinde getirdiğini ortaya koydu.

Çiftçilerin alın teriyle yürüttüğü çalışmalar, kırsal bölgelerde tarımsal üretimin devamlılığını sağlarken, hasat sezonunun hareketliliği de havadan çekilen görüntülere yansıdı.