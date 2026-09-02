Ardahan'da 360 bin büyükbaş için kışlık ot hasadı başladı, çiftçilerin balya mesaisi havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardahan'da 360 bin büyükbaş için kışlık ot hasadı başladı, çiftçilerin balya mesaisi havadan görüntülendi

Ardahan\'da 360 bin büyükbaş için kışlık ot hasadı başladı, çiftçilerin balya mesaisi havadan görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da tarım arazilerinde hasat dönemiyle birlikte çiftçilerin yoğun mesaisi hız kazandı. Yaklaşık 360 bin büyükbaş ve 210 bin küçükbaş hayvanıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden olan kentte, son günlerde etkili olan yağışlar ot verimini artırdı. Köylüler, meralarda biçtikleri otları balya makineleriyle toplayarak traktörlere yüklüyor ve kışlık yem kaynağı olarak depolama alanlarına taşıyor.

Ardahan'da tarım arazilerinde hasat dönemiyle birlikte çiftçilerin yoğun mesaisi de hız kazandı. Günün erken saatlerinde meraların yolunu tutan üreticiler, traktör ve tarım makineleriyle biçim çalışmalarını sürdürüyor. Hasadın ardından gerçekleştirilen balya yükleme işlemleri de üreticilerin yoğun çalışmalarıyla devam ediyor.

Türkiye'de hayvancılık açısından önemli merkezlerden Ardahan'daki köylerde, hayvanlar için kışlık otların biçimine başlandı. Çayır ve mera alanlarının geniş olduğu kentte, tarım ve hayvancılık faaliyetleri en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Yaklaşık 360 bin büyükbaş, 210 bin küçükbaş hayvanı ile hayvancılığın önemli merkezlerinden Ardahan'da, son günlerde etkili olan yağışlar da bir önceki yıla oranla ot verimini artırdı.

Köylüler meralarda Hasat sürecinde biçim işleminin tamamlanmasının ardından merada kalan otları balya makineleriyle toplayarak balya haline getiriliyor. Hazırlanan balyalar ise traktörlere yüklenerek depolanmak veya hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınıyor.

Havadan çekilen görüntülerde, geniş tarım arazilerinde traktörlerin ve tarım makinelerinin aralıksız çalıştığı görüldü. Ardahan ovasında bulunan meraların farklı noktalarında devam eden çalışmalar, bölgedeki tarımsal üretimin yoğunluğunu da gözler önüne serdi.

Balya haline getirilen ürünler traktör römorklarına yüklenirken, bazı üreticiler ise balyaları meralardan depolama alanlarına taşıyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçiler için balyaların kış aylarında önemli bir yem kaynağı oluşturması nedeniyle bu çalışmalar büyük önem taşıyor.

Dron ile kaydedilen görüntüler, tarımın yalnızca meradaki üretimden ibaret olmadığını; biçim, balyalama, yükleme ve taşıma gibi birbirini takip eden yoğun bir emeği de beraberinde getirdiğini ortaya koydu.

Çiftçilerin alın teriyle yürüttüğü çalışmalar, kırsal bölgelerde tarımsal üretimin devamlılığını sağlarken, hasat sezonunun hareketliliği de havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA

Ardahan, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardahan'da 360 bin büyükbaş için kışlık ot hasadı başladı, çiftçilerin balya mesaisi havadan görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı evi önüne gelene satmışlar Aynı evi önüne gelene satmışlar
İsrail’in Gazze’ye 10’dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3’ü çocuk yaralı İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı bini aştı Sayının artması bekleniyor Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor
Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı
Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada Kastamonu'nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada

10:10
Fatih Tekke’ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü
Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü
10:02
Melisa Aslı Pamuk’un tek fotoğrafla 91 milyon TL’lik şovu
Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu
09:39
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
09:33
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
09:30
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu “Bakan olacağım“ deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 10:13:57. #7.13#
SON DAKİKA: Ardahan'da 360 bin büyükbaş için kışlık ot hasadı başladı, çiftçilerin balya mesaisi havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement