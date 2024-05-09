Ardahan'da Ata Tohumu Buğday ve Arpa Ekimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ardahan'da Ata Tohumu Buğday ve Arpa Ekimi Başladı

Ardahan\'da Ata Tohumu Buğday ve Arpa Ekimi Başladı

Ardahanlı çiftçiler, karlı dağlar arasındaki tarlalarına arpa, ata tohumu buğday, korunga ve fiğ ekimi yapıyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçiler, traktörleriyle bin sekiz yüz rakımlı ekin alanlarına giderek tohumlarını ekiyor. Ancak nisan yağmurlarının olmaması ve su kaynaklarının yetersizliği çiftçileri endişelendiriyor. Bu nedenle çiftçiler, modern tarım yöntemlerine geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

09.05.2024 09:16
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Ardahan'da ata tohumu buğday ve arpa tohumlarının ekimine başlandı.

Ardahanlı çiftçiler, karlı dağlar arasındaki tarlalarına arpa, ata tohumu buğday, korunga ve fiğ ekimi yapıyor. Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden birisi olan ve kış mevsiminin uzun yaşandığı Ardahan'da, çiftçiler tohumlarını karlı dağlar arasındaki topraklarıyla buluşturuyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Ardahanlı çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte traktörleriyle bin sekiz yüz rakımlı ekin alanlarına geliyor. Ekim alanlarına gelen çiftçiler arpa, ata tohumu kavılca buğdayı, korunga ve fiğ tohumlarını 'Bismillah' diyerek ekiyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesi'nde yaşayan ve tarımla uğraşan Güven Gündoğdu, yaklaşık 15 gündür ekin sezonunu açtıklarını söyleyerek, "Bu yıl nisan yağmurları olmayınca bu durum çiftçileri olumsuz etkileyecek. Maliyetlerin yüksek oluşu ve bizim alacağımız verimin nisan yağmurlarına başlı oluşu bizi kara kara düşündürüyor. Çıldır bölgesindeki akarsuların Çıldır Gölü'ne bağlanması ve Arpaçay'daki barajı beslemesi bu yöreyi olumsuz etkiliyor" dedi.

"Modern tarıma geçmenin zamanı geldi"

Güven Gündoğdu, bu bölgenin artık modern tarıma geçmesi gerektiğini söyleyerek, "Doğal göletlerimiz mevcut ve bu doğal göletlerden faydalanmamız sağlanmalı. Çıldır ilçesi hayvancılık ve tarımın yoğun yapıldığı bir bölge. Ama bizim bütün çalışmalarımız atadan kalma yöntemlerle yapılıyor. Yani 100 yıl önce nasıl tarım yapılıyorsa bizler de aynı şekilde yapıyoruz. Yağmur yağışları olmadığı zaman bütün emeklerimiz boşa çıkıyor. Biz şu anda ata tohumumuz kavılca buğdayı başta olmak üzere, buğday, arpa, yulaf gibi hayvanı besleyebileceğimiz bütün yem bitkilerini ekiyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ardahan'da Ata Tohumu Buğday ve Arpa Ekimi Başladı - Son Dakika

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