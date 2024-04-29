Ardahan'da Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında 210 çiftçiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ardahan'da Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında 210 çiftçiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı

Ardahan\'da Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında 210 çiftçiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı

Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Mera Islah ve Amenajmanı Projesi' kapsamında 210 çiftçiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı. Proje ile meraların aşırı otlatmadan kaynaklanan baskı ortadan kaldırılmayı hedefliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, tohum dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, korunga bitkisinin yem bitkisi olmasının yanı sıra arıcılar için de önemli olduğunu belirtti ve üreticilerin memnuniyetini dile getirdi.

29.04.2024 13:28
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Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" dolayısıyla 210 çiftçiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı.

Ardahan DSİ Müdürlüğünde "Mera Islah ve Amenajmanı Projesi" düzenlendi. Proje ile meraların aşırı otlatmadan oluşan baskının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cineviz, "Burada Mera Islah ve Amenajmanı Projemiz çerçevesinde meralarımızda aşırı otlatma baskısından kurtarmak amacıyla ekim alanlarında üreticilerimize tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tarımsal üretim alanlarında hayata geçireceğimiz bu tohum ekilişlerinden sonra yem bitkisi üretimi arttırmak neticesinde meralarımızda oluşan baskıyı azaltmayı amaçlıyoruz. Bugün çiftçilerimize 45 ton korunga tohumu gerçekleştirdik. Korunga bitkisi sadece bir yem bitkisi olma özelliğinin yanı sıra aynı zamanda arıcılarımız için de çok kıymetli ve vazgeçilmez bir bitki türüdür. Nektar noktasında arıcılarımız destekleyen bir özelliğe sahip. Bu anlamda hem büyükbaş-küçükbaş hayvanlarımızın yem bitkisi karşılanmak, hem de arıcılarımızın daha verimli bir sezon geçirmesini temin etmek amacıyla da korunga bitkilerimizi Ardahan'ın verimli topraklarıyla buluşturma amacına hizmet eden bu programda yer almak çok önemliydi. Üreticilerimizin memnun olduğunu da görüyoruz. İnşallah hasat döneminde de verimli bir dönem geçirmiş oluruz. İklimsel şartlarda bir anormallik yaşamazsak çiftçimizin yüzü gülecek" dedi.

Cineviz, proje kapsamında 210 çiftçiye toplam 45 ton korunga tohumunun dağıtımını gerçekleştirdiklerini de söyledi.

Korunga tohumu alan çiftçiler ise desteklerden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ardahan'da Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında 210 çiftçiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında 210 çiftçiye 45 ton korunga tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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