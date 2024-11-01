Ardahan'da Mera Projesi Hayvancılığı Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ardahan'da Mera Projesi Hayvancılığı Güçlendiriyor

Ardahan\'da Mera Projesi Hayvancılığı Güçlendiriyor

Ardahan'da hayvancılığı geliştirmek için 15 milyon liralık mera ıslah projeleri hayata geçirildi.

01.11.2024 13:46
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Ardahan'da, hayvancılığın geliştirilmesi ve insanların yaşamının kolaylaştırılması için hazırlanan "Mera Islahı ve Amenajman" projesiyle yaylalar suya kavuşuyor.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekleriyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Mera Islahı ve Amenajman" projesi kapsamında bu yıl 8 köyde 15 milyon lira bütçe ile gölgelik, çoban evi, sıvat, kaptaj, boru ve kaşınma kazığı yapıldı.

Projeyi genişleten müdürlük 4 milyon 744 bin liralık ek bütçe ile 15 köy ve mahalleye sıvat, boru, sondaj çalışması, mera alanlarının gübrelenmesi, canlı gölgelik ve tuzluk alımı yaptı. Gelecek yıl için de 57 köy için proje çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 350 bin büyükbaş, 150 bin de küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte proje kapsamında yöre insanının yaşamını kolaylaştırmanın yanında, meraların potansiyelinin artırılması ve hayvancılığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Hedeflerimizden biri, Türkiye'nin en zengin yaylalarını değerlendirmek"

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, AA muhabirine, tarım ve hayvancılık eylem planlarının olduğunu, bu kapsamda yaylalardaki çalışmaları yerinde incelediğini söyledi.

Amaçlarının meraları daha iyi değerlendirmek ve verimini artırmak olduğunu dile getiren Çiçek, "Bu eylem kapsamında hedeflerimizden biri, Türkiye'nin en zengin yaylalarını değerlendirmektir. Elimizdeki bu yaylaların niteliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda gerek mera ıslah projeleri, gerek su ihtiyacı olan meralarımıza su götürmek noktasında çeşitli projeleri uyguluyoruz." dedi.

Çiçek, Ardahan'ın kişi başına hayvan sayısı açısından Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığına işaret ederek tarım ve hayvancılığa katkı sunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

İl Özel İdaresinin de yayla ve meralarda sondaj çalışması yaptığını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte 8 köy için yaklaşık 20 milyon lirayı aşan bir kaynak. Şu an 8 köyümüze hizmet edecek sulama projelerini yürütüyoruz. Bunlar Ardahan merkez, Çıldır, Damal ve Göle ilçelerini kapsıyor. Bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz önümüzdeki yıl 57 köyümüzde daha bu çalışmayı yapıp, mera potansiyelini üst noktaya taşımaktır. Ardahan'da içme suyu götürmedik yayla bırakmayacağız. Tüm gayretimiz ve arzumuz meralarımızın çok daha elverişli noktaya gelmesi."

"İlimiz hayvancılığına ciddi manada katkı sunmuş olacağız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de hedeflerinin hem kırsalda yaşayan insanların refahını hem de hayvan sayısını yükseltici faaliyetlerde bulunmak olduğunu söyledi.

Projenin önemine vurgu yapan Cineviz, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanması halinde ildeki sorununun yüzde 80'inini çözmüş olacağız. Bu çalışmalarda kararlıyız. Çalışmaların neticesinde özellikle mera otlatma döneminde, mera ve yaylalarımızdaki hayvanlarımızın içme suyuna daha rahat şekilde ulaşmasını sağladığımızda hayvanların verimliliğini de artırmış oluyoruz. Bu anlamda da ilimiz hayvancılığına ciddi manada katkı sunmuş olacağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, ardahan, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardahan'da Mera Projesi Hayvancılığı Güçlendiriyor - Son Dakika

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