Arı Sağlığı Çalıştayı Ankara'da - Son Dakika
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Arı Sağlığı Çalıştayı Ankara'da

06.06.2026 14:22
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TAB, arıcılığın sürdürülebilirliği için çalıştay düzenliyor. 9 Haziran'da sektör paydaşları bir araya gelecek.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) tarafından organize edilen Arı Sağlığı Çalıştayı 9 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, çalıştayla Türkiye arıcılık sektörünün sürdürülebilirliği, arı sağlığının korunması ve üretimde kalite ile verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Türkiye Milli Botanik Bahçesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek çalıştay, TAB koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar, Hayvancılık ile Gıda ve Kontrol genel müdürlükleri işbirliğinde TAB Arı Sağlığı Komisyonu katkılarıyla düzenlenecek.

Arıcılık sektörünün geleceğine yönelik başlıkların ele alınacağı çalıştayda, akademisyenler, kamu kurum temsilcileri, sektör paydaşları, uzman veteriner hekimler ve teknik uzmanlar bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, arı sağlığının yalnızca sektör değil, tarımsal üretim, biyolojik çeşitlilik ve gıda güvenliği açısından da stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Kamu kurumlarının, akademisyenlerin ve sektör paydaşlarının birlikte gerçekleştireceği bu çalıştayın, sektör adına önemli çıktılar ortaya koyacağına inandıklarını belirten Demir, Türk arıcılığının geleceği için bilimsel işbirliklerini ve ortak aklı güçlendirmeye devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arı Sağlığı Çalıştayı Ankara'da - Son Dakika

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