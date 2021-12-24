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Arı yetiştiricileri, üretim maliyetlerini düşürecek destekler bekliyor - Son Dakika

Arı yetiştiricileri, üretim maliyetlerini düşürecek destekler bekliyor

24.12.2021 12:48
Arı yetiştiricileri, üretim maliyetlerini düşürecek destekler bekliyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, arıcılık sektörünün tarım ve hayvancılığa katkısına dikkati çekerek, şeker ve mazot desteği ile kredi erteleme talebinde bulundu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, arıcılık sektörünün tarım ve hayvancılığa katkısına dikkati çekerek, şeker ve mazot desteği ile kredi erteleme talebinde bulundu.

Şahin, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde döviz kurlarında yaşanan gelişmelerin arıcılık sektöründe girdi maliyetlerine etkisini değerlendirdi.

Türkiye'nin endemik bitkiler, doğal ve organik üretim bakımından dünyanın en zengin coğrafyasına sahip olduğunu belirten Şahin, bu çerçevede arıcılığın yüzde 80 gezgin şekilde yapıldığını ifade etti.

Şahin, hayvancılığa, meralara ve bitkisel üretime ciddi katkılar sağladıklarını dile getirerek, "Dünya ile yarışacak nitelikte ve nicelikte ballarımızın da üretim çalışmalarını TAGEM ve HAYGEM ile yürütüyoruz. Ballarımızın gerek coğrafi işaretini gerekse standardını ortaya koyma gayreti içindeyiz. Uluslararası standartlara uygun ballarımızın ispatını sağlıyoruz. Bütün bu çalışmaları özveriyle yaparken son yıllardaki ekonomik sıkıntılar nedeniyle ciddi bir dar boğaza girdik." diye konuştu.

"Yüzde 100'lük artışı anlamış değiliz"

Döviz kurlarındaki hareketlilikten etkilendiklerini belirten Şahin, "acımasız" fiyat uygulamaları sebebiyle açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

Şahin, şeker fiyatlarındaki dalgalanmalara dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bütün dünyada kışın arılar kristal toz şekerle beslenir. Devletin fabrikalarında fiyat bu kadar uygunken, özel fabrikalardaki yüksek fiyatları anlayabilmiş değiliz. Bir teneke yemin sene başında 100 lira iken, şimdi 200 lira olmasını, bu yüzde 100'lük artışı anlamış değiliz. Birliklerime çağrıda bulunmak istiyorum, 'acımasızlık yapan bu tür esnafı ve kuruluşları protesto etmeye' davet ediyorum."

Şahin, döviz kurlarındaki düşüşle esnafın da fiyatları aşağı çekmesini beklediklerini vurguladı.

Bütün kovanlarının bakanlığa kayıtlı olduğunu belirten Şahin, "Bu kayıtlar çerçevesinde devletimize bağlı bulunan şeker fabrikalarımızdan 265 liralık fiyat üzerinden ücretlerini ödemek üzere kovan başına 2 kilogram şeker talep ediyoruz. Mazot desteği ve Ziraat Bankasına olan borçlarımızın 1-2 yıl ertelenmesini istiyoruz." dedi.

Arı yetiştiricileri, üretim maliyetlerini düşürecek destekler bekliyor
Arı yetiştiricileri, üretim maliyetlerini düşürecek destekler bekliyor
Arı yetiştiricileri, üretim maliyetlerini düşürecek destekler bekliyor
Arı yetiştiricileri, üretim maliyetlerini düşürecek destekler bekliyor

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Ziya Şahin, Motorin, Türkiye, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Arı yetiştiricileri, üretim maliyetlerini düşürecek destekler bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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