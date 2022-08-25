Bal petekleri eksi 30 derecede şoklanıyor - Son Dakika
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Bal petekleri eksi 30 derecede şoklanıyor

25.08.2022 13:35
Bal petekleri eksi 30 derecede şoklanıyor

Arıcıların büyük sorunu haline gelen petek şoklamasını Türkiye'de sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor.

Arıcıların büyük sorunu haline gelen petek şoklamasını Türkiye'de sadece Muğla Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Arı üreticilerine ciddi anlamda maddi külfetten kurtaran projenin 2022 yılı şoklamaları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 15 Kasım tarihinde sona erecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Temiz Petek Projesi' ile arıcılara ekonomik anlamda can suyu olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından arıcıların peteklerini saklama döneminde güvelerin verdiği zararların önüne geçmek için başlatılan Temiz Petek projesinde bugüne kadar yaklaşık 50 bin petek şoklandı.

Petekler eksi 30 derecede şoklanıyor

Arıcıların her yıl güvelerin verdiği zarardan dolayı değiştirmek zorunda kaldığı ve ekonomik anlamda zarara uğradıkları petekler, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 'Temiz Petek Projesi' ile eksi 30 derecede dondurularak her yıl kullanma imkanı sağlanıyor. Projede yaklaşık 50 bin petek eksi 30 derecede şoklanıyor.

Petek şoklamalarına 1 Eylül 2022'de başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesinin 3 yıl önce başlattığı petek şoklama çalışmalarının 2022 şoklamaları 1 Eylül tarihinde başlayıp, 15 Kasım tarihinde sona erecek. Petek şoklama çalışmasından faydalanmak isteyen üreticiler 444 48 01 telefon numarasından randevu alabilecekler.

Başkan Gürün: Arıcılarımızın yanındayız

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Çam balının başkenti Muğla'mızda arıcılarımızın yanındayız. Yüzde 68 orman varlığı, geniş coğrafyası ve bu coğrafyadaki birbirinden değerli bitki florası ile dünyanın ve Türkiye'nin en önemli bal üreticilerinden biri konumundayız. Muğla'mızda arıcılıktan ekmeğini kazanan hemşehrilerimizi destekliyor, onların marka değeri yüksek, kaliteli ürün üretmesi ve emeğinin karşılığını alması için çalışıyoruz. Muğla çam balı bizim en değerli ve kıymetli ürünlerimizden. Dünya Çam balının yüzde 90'ını Türkiye, Türkiye'de üretilen çam balının yüzde 80'ini de Muğla'mız karşılıyor. Arıcılarımızın maliyet giderlerini düşürmek için Büyükşehir Belediyesi olarak bu güne kadar 50 bin peteği bal mumu güvesine karşı eksi 30 derecede şokladık. Üreticilerimiz peteklerini güven içerisinde saklayabildi" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Eylül, Muğla, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bal petekleri eksi 30 derecede şoklanıyor - Son Dakika

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