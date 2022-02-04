Üye Girişi
Arıcılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Arıcılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

04.02.2022 15:26
Arıcılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

Denizli'de arıcılık platformu üyeleri ve arı yetiştiriciler ile sektörün değerlendirme toplantısı yapıldı.

Denizli'de arıcılık platformu üyeleri ve arı yetiştiriciler ile sektörün değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ülkemiz ve Denizli arıcılığının geleceği ile ilgili olarak arıcılığın dünyadaki yeri, kentteki kovan ve arı koloni sayısı, bal verimi ve arıcıların sorunları ile bal üretiminin artırılması, gençlerin arıcılığa yönlendirilmesi gibi konularda arıcılık platformu üyeleri ve arı yetiştiricileri ile sektör değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Tarım ve Orman müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya İl Müdürü Yılmaz Erkaya'nın katılımları ile arıcılar birliği başkanı, il müdürlüğü teknik personelleri, arıcılık platformu üyeleri ile arı yetiştiricileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Yılmaz Erkaya arıcılığın geliştirilmesi, bal veriminin ve diğer arı ürünleri; propolis, bal mumu, arı sütü, arı zehri gibi ürünlerin üretiminin arttırılması ve arıcılarımızın sorunlarının çözülmesi için yapılması gerekenleri anlattı. Daha sonra İl Müdürlüğü teknik personellerince dünyadaki ve ülkemizdeki arıcılığın durumunu anlatan sunum gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Arıcılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı
Arıcılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500

Denizli, Kovan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arıcılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:26 Ahşap ev alevlere teslim! 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
15:24 Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak!
15:20 Koronavirüs haritasını şaşkınlıkla yorumlayan spiker: Böyle bir rakam görmedik
15:12 Hastanın midesinde 1,5 kilogram taşlaşmış saç yumağı çıktı
15:02 Kemal Kılıçdaroğlu: Sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum
14:58 Meksikalı milyarder Alberto Bailleres, 91 yaşında yaşamını yitirdi
14:55 Doğum gününü babasının mezarı başında pasta üfleyerek kutladı
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
14:45 Kaderimin Oyunu'nda bugün neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: Arıcılık sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement