Arıların Hakları İçin Yeni Departman
12.03.2026 15:03
Anavarza Bal, arıların korunması ve ekosistem için 'Yaşasın Arılar Departmanı' kurdu.

Anavarza Bal, popülasyondaki küresel azalmaya karşı arı haklarını ve ekosistem restorasyonunu desteklemek amacıyla "Yaşasın Arılar Departmanı"nı hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl milyonlarca arı kolonisi iklim değişikliği, yanlış tarım uygulamaları ve ekosistem kaybı nedeniyle yok oluyor.

Arıyı ekosistemin "kilit taşı" olarak gören şirket, kaybı yavaşlatmak ve doğanın döngüsünü korumaya yardımcı olmak amacıyla stratejik ve kurumsal bir yapı kurdu.

Yaşasın Arılar Departmanı, arılarla ilgili küresel koruma protokollerini Türkiye'ye entegre etmek için çok yönlü çalışmalar yürütecek. Departmanın, aynı zamanda saha uygulamaları, tedarik zinciri eğitimleri, akademik işbirlikleri ve etki ölçümleme süreçleriyle arıcılık ekosistemi için kalıcı, etkisi ölçülebilir ve raporlanan bir yapı kurması planlanıyor.

Kurulan departmanla arıcılık ekosisteminde uzun vadeli fayda yaratılması, arıların ekosistemdeki kritik rolünün korunarak sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi hedefleniyor.

Popülasyonunda azalmanın birçok etkisi bulunuyor

Küresel ölçekte azalan arı popülasyonu, yalnızca bal üretimini değil, tarımsal üretimi, gıda güvenliğini ve ekonomik sürdürülebilirliği de doğrudan etkiliyor.

Dünya genelinde gıda üretiminin yaklaşık yüzde 35'i arıların sağladığı polinasyon sayesinde gerçekleşmesine rağmen iklim değişikliği, pestisit kullanımı ve ekosistem kaybı nedeniyle bazı bölgelerde arı kolonilerinde yüzde 30 ila 50 arası kayıp raporlanıyor. Ayrıca, küresel ölçekte arıların tarıma sağladığı tozlaşma hizmetinin yıllık ekonomik değerinin yaklaşık 500 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Departmanın çalışma alanları kapsamında, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü protokolleri temel alınarak, Türkiye'deki arı refahı standartlarını yükseltecek faaliyetler hayata geçirilecek.

Tedarik zincirindeki arıcılara, arı haklarını ve sağlığını merkeze alan modern üretim teknikleri eğitimi verilecek. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklık kurularak, arı ölümlerinin önüne geçecek biyoçeşitlilik projeleri planlanacak.

Toplumda arı farkındalığı yaratmak ve arıların ekosistemdeki haklarını savunmak adına kamuoyu bilgilendirme çalışmaları da yürütülecek.

"Arıları yaşatmak geleceği korumaktır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, arıların yalnızca üretimin bir parçası değil, yaşamın sürdürülebilirliğinin "temel taşı" olduğunu aktardı.

Türkiye'nin ballı bitki çeşitliliği açısından öne çıkan ülkeler arasında yer aldığına değinen Sezen, şunları kaydetti:

"Bu mirasın korunması, arı popülasyonunun devamlılığıyla doğrudan bağlantılı. Arıları korumadan tarımı, tarımı korumadan gıdayı, gıdayı korumadan geleceği korumak mümkün değil. Yaşasın Arılar Departmanı'nı bu sorumluluğu sistemli, kalıcı ve ölçülebilir şekilde üstlenmek için kurduk. Amacımız, arıların ihtiyaçlarını gören ve onların haklarını sahada savunan kurumsal bir model oluşturmak."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

