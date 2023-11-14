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Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de enflasyon yüzde 143'e dayandı - Son Dakika

Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de enflasyon yüzde 143'e dayandı

14.11.2023 11:54  - Güncelleme: 12:06

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de işler ekonomik olarak iyi gitmiyor. Ülkede enflasyon son 33 yılın en hızlı yükselişini kaydederek ekimde yüzde 8,3 artarken, yıllık bazda ise yüzde 142,7 oldu. Pazar günü seçime gidecek ülkede yeni hükümeti bekleyen en büyük zorluk yüksek enflasyon.

Arjantin'de enflasyon geçen ay, ülkenin otuz yılı aşkın bir süre önce hiperenflasyondan çıkışından bu yana en hızlı artışını kaydetti. Ülkede tüketici fiyatları ekim ayında aylık bazda yüzde 8,3 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 142,7 oldu. Resmi verilere göre ekim ayında fiyat artışlarına iletişim, giyim ve ev eşyaları öncülük etti.

PAZAR GÜNÜ SEÇİME GİDECEKLER

Arjantin'de yükselmeye devam eden enflasyon, pazar günkü başkanlık seçimleri öncesinde ekonominin içinde bulunduğu vahim durumu gözler önüne serdi. Arjantinliler 19 Kasım'da Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile üç haneli fiyat artışlarını engellemek için merkez bankasını kapatmayı ve ekonomiyi dolarize etmeyi öneren Javier Milei arasında yapılacak ikinci tur oylamada yeni başkanlarını seçecekler.

YENİ HÜKÜMETİ BEKLEYEN EN BÜYÜK ZORLUK ENFLASYON

Seçimi kim kazanırsa kazansın, Arjantin'in bir sonraki liderinin önündeki en büyük zorluk enflasyon olacak. 10 Aralık'ta göreve gelecek yeni hükümet için önemli başlıklardan biri de para biriminin devalüe edilmesi olasılığı olacak. Bu aynı zamanda, kronik mali açığın daraltılması, kamu hizmeti fiyatlarının artmasına neden olacak sübvansiyonların kesilmesi anlamına geliyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 185

Arjantin Merkez Bankası'nın yaptığı bir ankete göre, ekonomistler yıllık enflasyonun yıl sonunda yüzde 185'e ulaşarak, yüzde 180,7'lik önceki tahminlerinin üzerine çıkacağını öngördü. Aynı ankete göre gayrisafi yurtiçi hasılanın bu yıl yüzde 2, 2024 yılında ise yüzde 1,6 daralması bekleniyor.

Arjantin, Finans, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de enflasyon yüzde 143'e dayandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de enflasyon yüzde 143'e dayandı - Son Dakika
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