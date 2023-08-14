Arnas Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, zeytinyağı fiyatlarındaki artışın nedenini anlattı: Türkiye ile ilgili bir konu değil

Arnas Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur, Haberler.com Youtube kanalında yayınlanan Gıda Ajansı programına konuk oldu. Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma'nın sorularını yanıtlayan Teymur, zeytinyağı fiyatlarındaki yükselişin nedenlerini anlattı. Fiyat artışının Türkiye kaynaklı olmadığını belirten Teymur, dünyanın en büyük üreticisi İspanya'daki kuraklığın fiyatları kademeli olarak yükselttiğini belirtti.

"100 LİRADAN 240 LİRAYA ÇIKTI"

1 yılda zeytinyağı fiyatlarının yüzde 120 arttığını söyleyen Teymur, "Son 1 senede zeytinyağında enflasyonun da doların da üzerinde bir fiyat artışı oldu. Yaklaşık 1 sene önce market rafında 1 litre zeytinyağı 100 lira civarında satılırken, şu anda market raflarında 220-240 lira civarında. Yani yüzde 120 fiyat artışı söz konusu." dedi.

"BU TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİR KONU DEĞİL"

"Türkiye'de üretiliyor neden fiyatı yükseliyor" eleştirilerine yanıt veren Teymur, "Geçtiğimiz sezon dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya'da kuraklık, böceklenme gibi nedenlerle üretim yarı yarıya düştü. İspanya'daki bu azalış otomatikman dünyada bir arz eksikliği oluşturdu. Buna bağlı olarak zeytinyağı fiyatları her ay kademeli şekilde yükseldi. Bu Türkiye ile ilgili bir konu değil, dünyadaki arz talep meselesi ile ilgili." ifadelerini kullandı.

"3 DOLARDAN 6-8 DOLARA ÇIKTI"

Fiyatlardaki son gelişmeleri de anlatan Teymur, "Geçen sene kasım ayında 1 kilo dökme zeytinyağının Türkiye piyasasındaki fiyatı 3.75 dolar seviyesindeydi. Bu rakam nisan ayında 4.25 dolara çıktı. Bu tarihten sonra hızlı bir yükseliş gerçekleşirken dünyada 8, Türkiye'de ise 6 dolar seviyelerine kadar çıktı." şeklinde konuştu.

"İSPANYOLLAR ÜRÜNÜ TOPLAYINCA TÜRKİYE'DE FİYATLAR ARTTI"

İspanyolların paketli ürün konusunda da dünya piyasasında lider olduğunu belirten Teymur, "İspanya'da zeytinyağı az olunca dünyada paketleme gücü düşük olan Türkiye, Tunus gibi ülkelerden ürünleri toplamaya başladı. Bunun sonucunda Türkiye'de zeytinyağı stoku azalırken, fiyatlar arttı. Türkiye'de zeytinyağı fiyatları dünyaya göre ucuz olduğu için İspanyollar ürünü toplamaya başladı. Bakanlık da aşırı fiyat yükselişi sonrası dökme zeytinyağı ihracını 31 Ekim'e kadar yasakladı." diye sözlerini tamamladı.