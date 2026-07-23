Arnavutluk'tan TARSİM Ziyareti

Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı heyeti, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) İstanbul'daki Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'ta kurulması planlanan Tarım Sigortaları Sistemi'ne ilişkin teknik görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla yapılan ziyarette, TARSİM heyeti, Arnavutluk heyeti ile bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Aracılar ve Özellikli Kuruluşlar Dairesi Grup Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Melih Özbulut, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile beraberlerindeki TARSİM heyeti, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Fatmir Guri, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Danışmanları Irfan Tarelli ve Florenc Qosja, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Gıda Güvenliği, Veterinerlik, Bitki Sağlığı ve Balıkçılık Genel Müdürü Ilir Ajdini ile Arnavutluk Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Bakan Danışmanı Mira Andoni'den oluşan Arnavutluk heyetiyle bir araya geldi.

Program kapsamında Arnavutluk ve TARSİM heyetleri, SEDDK Başkanı Davut Menteş ile Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan'ı ziyaret etti.

Arnavutluk heyetine, Türkiye'deki tarım sigortası modeli TARSİM'in uygulamaları ile Türk sigorta sektöründeki yeri ve önemi hakkında bilgi verilerek, kurulması planlanan yeni sisteme ilişkin atılacak adımlar konusunda teknik bilgilendirmeler yapıldı.