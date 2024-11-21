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Ekonomi

Arnica Art Land Sergisi Mersin'de

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nda üretilen eserler Mersin'de sanatseverlerle buluştu.

21.11.2024 16:49
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Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nda üretilen eserler Mersin'de sanatseverlerle buluştu.

Arnica'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Doğduğu Toprağa Akan Sanat" özdeyişiyle Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen 3'üncü Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nda ortaya konan eserler, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilenecek. Sergi, 23 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatın yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmaması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefiyle düzenlenen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı, bu yıl 11-18 Ağustos tarihleri arasında Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilmişti. Farklı disiplinlerden sanatçıların katılımıyla yapılan çalıştayın küratörlüğünü dünyaca ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu üstlendi.

Çalıştayda üretilen eserler, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverle buluşturuldu.

Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan'ın yanı sıra Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Arnica Genel Müdürü Tanju Akyazı, Kenan Yavuz ve eşi Serpil Yavuz ile çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, sanatın toplumlar üzerindeki birleştirici ve iyileştirici gücüne vurgu yaparak, çalıştayın kültürel işbirliğine önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer de çalıştayın amacı ve serginin Mersin'deki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Biçer, "Sanatı büyük kentlerden çıkarıp Anadolu'ya yayma hedefimiz doğrultusunda, sanat okuryazarlığını artırmaya ve Mersin'i sanatla özdeşleştirmeye kararlıyız. Babam Hasan Akın'ın ruhuna saygı duruşu niteliğindeki Arnica Art Land Sanat Çalıştayımızın üçüncüsünü Bayburt'ta, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde yaptık. Kıymetli dostum Kenan Yavuz'un doğduğu köye armağan ettiği Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde 11-18 Ağustos arasında Fırat Neziroğlu küratörlüğünde gerçekleştirdiğimiz çalıştay, bambaşka coğrafyalardan gelen güzel kalpleri buluşturdu. Sanatçılarımıza, küratörümüz Fırat Neziroğlu'na ve tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Biçer, ayrıca genç yeteneklere yönelik atölye çalışmalarına da değinerek, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi'nden 30 öğrencinin çalıştaya dahil edildiğini belirtti.

Eserler, aralık ayında İstanbul'da FN Art Space'te de sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

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