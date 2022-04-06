Arsin OSB'de Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Arsin OSB'de Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

06.04.2022 13:04
Arsin OSB'de Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Güneş enerjisi santrali (GES) projeleri ve başvuru süreçleri konulu bilgilendirme toplantısı Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleşti.

Güneş enerjisi santrali (GES) projeleri ve başvuru süreçleri konulu bilgilendirme toplantısı Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleşti.

Bilgilendirme toplantısına, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Küçükarslan, bölge sanayicileri ve bölge çalışanları katıldı.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Nuray Kaplan'ın sunumlarıyla katılımcılara, güneş enerjisi nedir ?, enerji kaynakları nelerdir ?, enerji atlası, güneş enerjisinden elektrik üretimi, proje tamamlanırken dikkat edilmesi gerekenler, yasal süreçler, gerekli evraklar ve uygulama adımları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Toplantıyla ilgili konuşan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, "Bu toplantıyla bölge firmalarımızı, çatı tipi GES kurulumu sırasında yapmaları gereken iş ve işlemleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yöntemleri konusunda bilgilendirmeyi amaçladık. Firmalarımıza fayda sağlamak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi. - TRABZON

Arsin OSB'de Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, çok daha güzel geleceğe yürüyor Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, çok daha güzel geleceğe yürüyor

Organize Sanayi Bölgesi, Trabzon, Güneş, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arsin OSB'de Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:12:57. #1.11#
SON DAKİKA: Arsin OSB'de Çatı Tipi Güneş Santrali kurulumu hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement