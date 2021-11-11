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Arslan: "Mersin sanayisi hızla gelişiyor" - Son Dakika

Arslan: "Mersin sanayisi hızla gelişiyor"

11.11.2021 12:16
Arslan:

Testa Un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arslan, Mersin sanayisinin hızla geliştiğine dikkat çekerek, yeni sanayi alanlarının oluşturulmasının kentin ileriye dönük yatırım haritasına önemli etki bırakacağını söyledi.

Testa Un Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Arslan, Mersin sanayisinin hızla geliştiğine dikkat çekerek, yeni sanayi alanlarının oluşturulmasının kentin ileriye dönük yatırım haritasına önemli etki bırakacağını söyledi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (MTOSB) firma sayısının geçtiğimiz 10 yıla oranla yaklaşık yüzde 70 civarında artmasının Mersin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Arslan, "Mersin Tarsus Organize Sanayi içerisinde 2011 yılında 135 olan firma sayısı, 2021 yılında 220 oldu. Bunun yanı sıra halen yatırım yapmak için bekleyen 200'den fazla yatırımcı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte son

3-4 yıl içerisinde özellikle çevre illerden Mersin'e büyük bir talep var. Bunun temelinde ise Mersin Limanı bulunuyor. MTOSB'de tahsisi tamamlanan 3. bölgenin ardından 4. bölgede çalışmaların sonuna gelindi. Kısa süre içerisinde 4. bölgenin tahsisi tamamlanıp, 5. bölgenin yapım aşamasına geçilecek. 3. bölgede 27 parsel bulunuyor. 756 hektar alan üzerinde faaliyet göstermekte olan MTOSB'de, 4. bölgenin 69 hektar, 5. bölgenin ise 300 hektar olması planlanıyor. Bu bölgelerin faaliyet geçmesi ile birlikte toplamda bin125 hektar fiziki sınıra ulaşılacak olup, istihdam sayısının ise 40 bin olması planlanıyor. Bu oluşumlar ile birlikte Mersin'in ticaret hacminde ciddi bir artış olacaktır" dedi.

"Sanayi yatırımları her zaman kazandırır"

Sanayi alanlarına yapılan yatırımların her zaman olumlu sonuçlar vereceğini belirten Arslan, yapılan yatırımların üretimle desteklenmesi halinde her zaman kazançlı çıkılacağını ifade ederek, "Mersin'in gelişip hak ettiği noktalara gelmesi için daha fazla üretim ve daha fazla yatırıma ihtiyacımız var. İş dünyası yatırım yapmaktan korkmadan hareket etmelidir. Katma değeri yüksek ürünler üreten firmaların sayısı artış gösterdiği takdirde bu yabancı yatırımcıların da dikkatini Mersin'e çekecektir. Bu durumda Mersin çok büyük bir ticaret üssü haline gelebilir. Sanayi yatırımları her zaman kazandırır. Yeter ki üretim yapmaktan vazgeçmeyelim" diye konuştu. - MERSİN

Arslan: Mersin sanayisi hızla gelişiyor

İbrahim Arslan, Yatırımcı, Yatırım, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arslan: 'Mersin sanayisi hızla gelişiyor' - Son Dakika Ekonomi


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