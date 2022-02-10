Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!

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Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı hem esnafı hem de vatandaşı canından bezdirdi. Gıdadan giyime, enerjiden akaryakıta kadar birçok ürünün fiyatı fahiş şekilde arttı. Bu durum alım gücünü düşürürken, maliyeti artan esnafın da satışını düşürdü. Hal böyle olunca da esnaf kendince farklı çözümler üretmeye başladı. Bunun son örneği ise bir tatlıcıdan geldi.

"BOŞ BAKLAVA" ÜRETİLDİ

Hem maliyetlerin hem de ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının artmasının ardından, içinde herhangi bir ürünün olmadığı "boş baklava" üretildi.

KİLOSU 19.90'DAN SATILIYOR

Sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğrafa göre, boş baklavanın kilosu 19.90'dan satılıyor. Boş baklavaya ilgi de az değil. Esnaf, bu yöntemle birlikte düşen satışları bir nebze olsun hareketlendirmeyi düşünüyor.