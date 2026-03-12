Artan petrol fiyatları Rusya\'nın işine yaradı

Financial Times'ın haberine göre Rusya, yükselen petrol fiyatları sayesinde 1,3–1,9 milyar dolar ek petrol vergisi geliri elde etti.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Rusya ekonomisine beklenmedik bir katkı sağladı.

RUSYA'YA PETROLDEN 2 MİLYAR DOLARA YAKIN EK GELİR

Financial Times'ın analizine göre, dünyanın önde gelen petrol ihracatçılarından biri olan Rusya, artan fiyatlar sayesinde bütçesine 1,3 ila 1,9 milyar dolar arasında ek vergi geliri eklemeyi başardı.

PETROL TİCARETİNİN YÜZDE 20'Sİ HÜRMÜZ'DEN

Küresel arzın yüzde 20'sinin geçtiği boğazın kapanması, Orta Doğu petrolüne ulaşımı zorlaştırırken Rus petrolüne olan talebi ve birim fiyatı artırdı. Uzmanlar, Orta Doğu'daki bu jeopolitik krizin, yaptırımlar altındaki Rusya için önemli bir mali nefes alanı oluşturduğuna dikkat çekiyor.