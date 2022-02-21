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Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı - Son Dakika

Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı

21.02.2022 09:49
Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı

Zamlar mobilyada da hissediliyor. Ortalama bir koltuk takımı 8 bin liradan 18 bin liraya çıktı. Türkiye gazetesinin haberine göre sıfırdan bir ev döşemek için 80 bin TL'ye gözden çıkarmak gerekiyor.

Habere göre mobilya sektöründe son yılların en büyük zam furyası yaşanıyor. Birçok üründe fiyatlar, geçen yıla göre iki kat artmış durumda. Ham madde arzında yaşanan sorun ve girdi maliyetlerindeki artış vatandaşa doğrudan yansıyor.

Mobilyanın temel ham maddesini oluşturan MDF fiyatları ve arzı da, üretimi ve zamları tetikliyor. Geçen yıl plakası 180 lira olan MDF, bugün 370 liraya yükselmiş durumda. Bu fiyat, 2020 yılında ise 140 lira civarındaydı.

Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı

Sektör temsilcileri; MDF üreticilerinin özellikle Çin'e ihracata yöneldiğini ve yerli üreticiye hammadde tedarikine yanaşmadığını belirtiyor. Öte yandan üretimde kullanılan tüm ürünlerde yaşanan yükselişler, mobilyadaki artışın bir başka sebebi...

MDF, SUNTA, YONGA GİBİ PEK ÇOK ÜRÜN YARI YARIYA ZAMLANDI

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç "MDF üretimini yüzde 70'lik kısmı yurt dışına ihraç edilir oldu. Bu da yerli mobilya üreticilerini zor durumda bıraktı. Yani MDF fiyat artışlarının yanında arz sorunu da yaşamaya başladık" dedi.

Fiyatlardaki artışın yalnızca MDF ile ilgili olmadığını da söyleyen Güleç, "Sunta, yonga, sünger demir, çelik, cam, deri gibi üretimde kullanılan her ürüne en az yüzde 50 zam geldi" bilgisini verdi.

"TÜKETİCİYİ YANILTIYORLAR" UYARISI

Öte yandan bazı markaların tüketiciyi yanıltmaya yönelik kampanyalar düzenlediğini aktaran Ahmet Güleç, "Birçok sektörde bu durum yaşanıyor. Ancak mobilya bunun en fazla hissedildiği alan. Maliyetlerin bu kadar arttığı durumda 'yüzde 50-70 indirim' sunulması mümkün değil. En fazla yüzde 5-10 indirim yapılabilir. Bunu yapan markalar, tüketiciyi yanıltmaya yönelik hareketlerde bulunuyor. Yani önce bindirim sonra indirim yapılıyor. Müşteri de haklı olarak sektörden soğuyor" diye konuştu.

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Son Dakika Ekonomi Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı - Son Dakika Ekonomi


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