Artık kendi sabunlarını kendileri üretecek

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Sabun Yapım Atölyesi'ne katılanlar, evde sabun yapımını detaylarıyla öğrendi. İlk deneyimlerini atölyede gerçekleştiren katılımcılar lavantalı sabun yaptı.

Nilüfer Belediyesi'nin üretimi desteklemek maksadıyla farklı alanlarda düzenlediği atölyeler ilgi görüyor. Bu atölyelerden biri de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu'nun organize ettiği Sabun Yapım Atölyesi oldu. İnsanların kendi tercihlerine göre evlerinde sabun yapabilmesi, küçük üreticilerin desteklenmesi ve yeni üretim alanları hakkında bilgi sahibi olmaları için düzenlenen atölye, büyük ilgi görünce iki gün düzenlendi. Kimya öğretmeni Sami Ergüzen'in eğitim verdiği atölye Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlendi. Atölyede önce teorik eğitim verildi ardından da uygulamaya geçildi. Sami Ergüzen uygulama mutfağında kursiyerlerle birlikte sabun yaptı. Nilüfer Belediyesi'nin Kent Bostanları'nda ürettiği lavantalar da sabunlarda kullanıldı. Lavantalı sabun üretenlere ilk sabunları hediye edildi. - BURSA