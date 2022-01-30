Artukbey Kahve kendi çikolatasını üretti

Mardin'de Artukbey Kahve, kendi çikolatasını üretip, satışa başlayarak müşterilerinin damak tadına sundu.

Artukbey Kahve Mardin'den yola çıkarak kahve, kuruyemiş ve şekerlemede bir trend marka haline geldi. Her ilde açtığı şubede kahve, kuruyemiş ve şekerleme adına odak noktası oldu. Şimdi ise kendi çikolatasına üretmeye başladı. Artukbey Kahve sahibi Tacettin Yertüm, "Güneş doğudan yükselir. Bir marka geliyor cihana bedel. Başaracağız, çünkü en baba lezzet bizde" dedi. - MARDİN