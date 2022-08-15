Yusufeli Barajı nedeniyle evleri suları altında kalacak İşhan köyü sakinleri evlerine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yusufeli Barajı nedeniyle evleri suları altında kalacak İşhan köyü sakinleri evlerine kavuştu

15.08.2022 09:13
Yusufeli Barajı nedeniyle evleri suları altında kalacak İşhan köyü sakinleri evlerine kavuştu

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın yapımı sonrası sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan İşhan köyü sakinleri evlerine kavuşuyor.

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın yapımı sonrası sular altında kalacak olan 7 köyden biri olan İşhan köyü sakinleri evlerine kavuşuyor. Lüks konutları andıran evlerine taşınan ailelere Artvin Valisi Yılmaz Doruk ziyarette bulundu.

Artvin'de Çoruh nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçe merkezinin yanı sıra, 7 köyde baraj sularından kısmen etkileniyor. Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemi öncesi 7 köyün taşınma işlemleri için çalışmalar devam ediyor.

Baraj sularından 52 hanesi etkilenen İşhan köyünde çalışmalar sona erdi. Lüks villaları andıran köy evlere kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aileleri Artvin Valisi Yılmaz Doruk ziyarette bulundu.

Artvin Valili Yılmaz Doruk burada yaptığı açıklamada, "Peşin ödeme gücü olmayanlar 20 senelik ödeme seçeneğini tercih edebilir. İlk 5 sene ödeme yapılmayacak. O zaman çok çok daha uygun olacak. Bazen vatandaşımız peşin ödeyeyim tapumu alayım diye düşündüğü için o parayı toplamada zorlanıyor. Böyle durumlarda önerimiz 20 senelik ödeme sürecini tercih etmeleri. Vatandaşımız için getirilecek kolaylık bizi de çok mutlu ediyor. İnşallah birlik beraberlikle olan sorunları çözeriz. Evler pahalı değil ama bazen vatandaşımızın ödeme gücü yetmeyebiliyor. Evler çok güzel olmuş. Vatandaşlarımız daha da güzelleştirecektir" diye konuştu

Ziyarete DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Dereci, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ve diğer ilgililer de katıldı. - ARTVİN

YORUMLAR
500
Yusufeli'nde İşhan köyünün yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı Yusufeli'nde İşhan köyünün yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı
Kaynak: İHA

Yusufeli Barajı, Yılmaz Doruk, Yusufeli, Artvin, İşhan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı nedeniyle evleri suları altında kalacak İşhan köyü sakinleri evlerine kavuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:01 Balkondan düşerek can vermişti! Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in ölüm nedeni belli oldu
14:24 Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi
14:23 Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, Alanya maçı sonrası taraftardan özür diledi
14:10 Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu İsveç'e pahalıya mal oldu
14:46 2 gün önce polisten özür dilemişti! Bugün 15. kattan atlayıp canına kıydı
14:55 Beykoz'da sağanağa dayanamayan spor salonunun çatısı yerle bir oldu
14:10 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı
14:46 Telefonla konuşurken kornayı duymayan genç kıza tren çarptı
13:15 Afyonkarahisar'da 7 metrelik menfezden aşağı düşen minibüsteki 2 kişi feci hayatını kaybetti
13:15 Suriye'de Türk bayrağının yakılması girişimine Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Soysuzlar ihanetlerinin sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 15:13:18. #1.13#
SON DAKİKA: Yusufeli Barajı nedeniyle evleri suları altında kalacak İşhan köyü sakinleri evlerine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement