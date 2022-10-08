Artvin gündem haberleri: Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı - Son Dakika
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Artvin gündem haberleri: Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı

08.10.2022 21:03

Artvin gelişmesine göre Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı.

Odanın kongre salonunda gerçekleştirilen seçimlerde, 5 meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi amacıyla mevcut başkan Seçkin Kurt ile Ahmet Özçelik'in başkanlık ettiği iki ayrı listeler yarıştı.

Artvin Merkez Seçim Kurulu'nun gözetiminde yapılan seçimlerde, mevcut başkan Kurt'un listesi 5 meslek grubunda da sandıktan birinci çıktı.

Sandıklarda oy sayımının ardından konuşma yapan Seçkin Kurt, Artvin'e yakışır bir şekilde demokratik bir ortamda güzel bir seçim yaşadıklarını belirterek, oy kullanan herkese teşekkür etti.

Artvin iş dünyasının seçimlerinin güzel bir atmosferde tamamlanmasından dolayı son derece mutlu olduğunu aktaran Kurt, şunları söyledi:

"Yüzde 80'in üzerinde bir katılım oldu. Buraya gelip oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy vermek kutsaldır. Seçimlerde yarıştığım Ahmet ağabeyime de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir seçim kampanyası süreci yaşadık. Buradaki sonuç Artvin iş dünyasına hayırlı olacak. Artvin iş dünyası kazanacak."

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Kaynak: AA

Ahmet Özçelik, Seçkin Kurt, Artvin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artvin gündem haberleri: Artvin TSO meclis üyesi seçimleri yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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