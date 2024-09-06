Hopa'da Heyelan: 3 Tır Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hopa'da Heyelan: 3 Tır Zarar Gördü

Hopa\'da Heyelan: 3 Tır Zarar Gördü

Artvin'in Hopa ilçesinde tır parkında meydana gelen heyelanda bugün 3 tır zarar gördü. Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısını geçmek için tır parklarındaki korkulu bekleyişleri sürüyor.

06.09.2024 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde tır parkında meydana gelen heyelanda bugün 3 tır zarar gördü. Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısını geçmek için tır parklarındaki korkulu bekleyişleri sürüyor.

Artvin'de dün etkili olan şiddetli yağış sonrası, Hopa- Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde bulunan tır parkında sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için tır parkında bekleyen uluslararası taşımacılık yapan tırların bulunduğu alana, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken 3 tır zarar gördü.

Yaşanan heyelan sonrası Sarp Sınır Kapısını geçmek için bekleyen tır sürücüleri heyelana karşılık korkulu bekleyişte olduklarını ifade ederek yeni bir tır parkı istediler.

"Güvenli tır parkına ihtiyacımız var"

Gümrük sektöründe bulunan Teoman Canci, yaptığı açıklamada "Hopa tır parkında gece yağan yağış sonrası heyelan meydana geldi. 3 yabancı uyruklu tırda hasar meydana geldi can kaybı yok Allah'a şükür. Genellikle bu bölgede heyelanlar meydana geliyor. Yetkililerin bu konu üzerinde durmasını bekliyoruz. Sınır bölgesi olduğu için daha büyük ve güvenlik tır parkına ihtiyaç var. Sürekli heyelan içerinde insan hayatına sebep olan heyelanlar da meydana geldi. Kaptanlarımızın, tır sürücülerimizin etkilenmemesi için Hopa'mızın buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Sarp Sınır Kapısı, Ekonomi, artvin, Güncel, Yaşam, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hopa'da Heyelan: 3 Tır Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:29:47. #1.12#
SON DAKİKA: Hopa'da Heyelan: 3 Tır Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement