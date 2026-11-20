Londra merkezli uluslararası enerji ve altyapı danışmanlığı şirketi Arup'un Avrupa, Hindistan, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Enerji İş Birimi Direktörü Mark Neller, 2035'e kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılması için ulusal planların somut yatırım programlarına dönüştürülmesi ve elektrik altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Neller, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında duyurulan "35'te 35" Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'ne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 23'ten 2035'e kadar yüzde 35'e yükseltilmesi için enerji dönüşümünün hızlanması gerektiğine işaret eden Neller, ülkelerin hedefe destek vermeye başlamasını cesaret verici bir gelişme olarak değerlendirdi.

Neller, asıl belirleyici unsurun uygulama süreci olacağını ifade ederek, "COP kapsamında verilen desteklerin hızla ulusal elektrifikasyon planlarına, yatırım projeleri portföylerine ve düzenleyici reformlara dönüşmesi gerekiyor. Artık önemli olan küresel hedefin ulaşım, binalar ve sanayide somut programlara dönüştürülmesi ve gerekli altyapıyla desteklenmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Elektrifikasyon için bütüncül altyapı yaklaşımı

2035'e kadar küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yüzde 35'e çıkarılabileceğini ancak mevcut ilerleme hızıyla bu hedefe ulaşılamayacağını belirten Neller, elektrifikasyonun önündeki temel engelin artık teknolojiden çok altyapı ve uygulama hızı olduğunu vurguladı.

Neller, mevcut elektrik üretim kapasitesi ve şebekelerin öngörülen dönüşüm için yeterli olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha fazla temiz elektrik üretimine ihtiyacımız var ancak aynı derecede önemli olan, bu elektriği ihtiyaç duyulan yerlere taşıyabilecek şebekelerin geliştirilmesi. Bunun depolama, elektrik sistemleri arasındaki bağlantılar, dijitalleşme ve esnek taleple desteklenmesi gerekiyor. Bu nedenle elektrifikasyon yalnızca elektrik üretimi meselesi olarak ele alınamaz. Bu, enerji sisteminin bütününü ilgilendiren bir altyapı meselesidir."

600 milyar dolar şebeke yatırımı gerekiyor

Elektrifikasyon hedeflerine ulaşılması için elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yönelik yatırımların önemli ölçüde artırılması gerektiğini aktaran Neller, Uluslararası Enerji Ajansı tahminlerine göre yıllık küresel elektrik şebekesi yatırımlarının 2030'a kadar yaklaşık 600 milyar dolara yükselmesi gerektiğini aktardı.

Neller, bu yatırım ihtiyacının temiz elektrik üretimi, enerji depolama ve dönüşümü destekleyen diğer altyapı yatırımlarına ek olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Kamu kaynaklarının tek başına enerji dönüşümünü finanse etmeye yeterli olmayacağını dile getiren Neller, özel sektör sermayesinin kritik önem taşıdığını, özellikle istikrarlı düzenleyici çerçevelerin uzun vadeli ve öngörülebilir getiriler sağlayarak yatırımcıları teşvik edebileceğini söyledi.

Neller, yüksek sermaye maliyetlerinin gelişmekte olan ülkelerde projeleri engellediğine işaret ederek uluslararası finans kuruluşlarının rolüne dikkati çekti.

Uluslararası finans kuruluşlarının uygun koşullu finansman, garantiler ve karma finansman modelleriyle riskleri azaltarak kurumsal yatırımcıların sermayesini harekete geçirebileceğini ifade eden Neller, "Buradaki zorluk yalnızca sermaye bulmak değil, yatırım yapılabilir nitelikte yeterince geniş bir proje portföyü oluşturmak." dedi.

Şebeke planlamasında gelecekteki ihtiyaçlar esas alınmalı

Neller, şebeke darboğazlarının giderilmesi için yatırımların gelecekteki elektrik talebi ve üretim ihtiyaçları doğrultusunda, sistem bütününde planlanması gerektiğini ifade etti.

Büyük ölçekli elektrik iletim altyapılarının tamamlanmasının 5 ila 15 yıl sürebildiğini, yenilenebilir enerji üretimi ve elektrik talebinin ise daha hızlı arttığını aktaran Neller, planlama, izin ve tedarik süreçlerinin hızlandırılması ve mevcut şebekelerin dijital teknolojilerle daha verimli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Neller, enerji depolama ve talep esnekliğinin elektrik sisteminin temel unsurları olarak ele alınması gerektiğini belirterek, elektrifikasyonla birlikte üretim, şebeke, tüketim ve depolama arasında daha güçlü koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Neller, amacın yalnızca daha fazla kilometre şebeke inşa etmek değil, daha esnek, akıllı ve entegre bir elektrik sistemi oluşturmak olması gerektiğini aktardı.

Ulusal elektrifikasyon planları yatırımlarla desteklenmeli

Ülkelerin 2035 hedefi doğrultusunda uygulanabilir elektrifikasyon yol haritaları hazırlaması ve elektrikli araçlar, ısı pompaları, sanayi, demir yolu ve temiz pişirme gibi alanlara öncelik vermesi gerektiğini anlatan Neller, bu sektörlerde oluşacak talebe göre elektrik üretimi, iletim, dağıtım, depolama ve esneklik yatırımlarının uyumlu biçimde planlanması gerektiğini ifade etti.

Neller, planlama ve izin süreçlerinin hızlandırılması, tedarik zincirleri ile nitelikli iş gücünün güçlendirilmesi ve elektrik şirketleri ile yatırımcıları erken yatırıma teşvik edecek düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Şebeke planlamasının gelecekteki ihtiyaçları öngörerek yapılması gerektiğini ifade eden Neller, "Her şebeke güçlendirme yatırımında talebin ortaya çıkmasını beklersek altyapı çok geç hazır olacaktır." dedi.