ASELSAN, toplam 35,1 milyon dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 Sistemi'nin uluslararası son kullanıcılara ihracatına yönelik toplam bedeli 35 milyon 130 bin dolar tutarında üç ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › ASELSAN, 35,1 milyon dolarlık üç yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni emekli promosyon rakamlarının ardından emekliler, kamu bankalarına başvuruda bulunmaya başladı. Ancak bankaların altyapı sorunu nedeniyle emekliler, promosyon başvurusunda problemler yaşıyor. Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiği belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.
İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, tarımsal girdi fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, seçimlerden sonra fiyatların aynı kalıp kalmayacağını kimsenin öngöremediğini söyledi. Kayalar, çiftçilerin sorunlarına değinerek, et fiyatlarındaki yüksekliğin iktidarın yanlış politikalarından kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, Yozgat'ta Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde uzayan ucuz kıyma kuyruğuna da değinen Kayalar, devletin ucuz et vermediğini ve halkın sırtından yine kar ettiğini belirtti.
Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, iç sularda sazan, kadife, sıraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu. Sağlam, av yasağının sürdürülebilir avcılığı sağlamak ve doğal balık stoklarını korumak amacıyla getirildiğini belirtti. Yasak döneminde balıkçı teknelerinin iç sulara açılmaması ve av araç gereçlerini bulundurmaması gerektiğini vurgulayan Sağlam, yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacağını ifade etti.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Genel Başkanı Seyit Ardıç, belirsizlik ortamında politika yapıcılarının tutarlı davranması gerektiğini belirtti. Ardıç, gelecek ile ilgili tahminlerde tutarlı davranmanın ekonominin dengelenmesi açısından olumlu olacağını ifade etti. Ayrıca, yeşil dönüşümün KOBİ'lerin dönüşüme uyum sağlamasına bağlı olduğunu vurguladı.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kent ve ülke ekonomisindeki güncel gelişmeler, iç piyasa ve dış ticarette öne çıkan konu başlıkları, mevcut projeler, iş dünyasının talep ve beklentileri istişare edildi.
Endüstriyel dağcılar, zor şartlar altında köprülerin bakım-onarım işlerini gerçekleştirerek ekmek paralarını kazanıyor. İş makinelerinin ulaşamadığı yerlerdeki bakım-onarım işleri, mağaracılık ve tırmanış tekniklerinden faydalanarak iple hareket eden dağcılar tarafından yapılıyor. Başkentin sembol yerlerinden biri olan Dikmen Vadisi'ndeki köprünün yenileme çalışmalarında da 6 dağcı görev alıyor. Dağcılar, halata tutunarak metrelerce yükseklikteki köprülerin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyor.
Kamil Saraçoğlu, seçilmesi halinde Kütahya'da emeklilere her ay 2 bin TL destek, suya yüzde 25 indirim ve halk ekmek fiyatının ise 7,5 TL olacağını ifade etti.
Bu yılın ilk 2 ayında hamsi ihracatından 2 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsiyi ayıklanmışın yanı sıra artık konserve olarak da ihraç edilmeye başlandığını söyledi. Hamsi ihracatında miktar bazında yüzde 90 artış yaşandı.
Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, Seydişehir'de yeni bir haddehane yatırımına başladıklarını duyurdu. Yatırımın amacı, stratejik sektörlerde arz güvenliğini sağlamak ve iç pazarda cari açığı kapatmaktır. Ayrıca, Türkiye'nin özel alümina ihtiyacını karşılamak ve lityumu geri kazanmak için çalışmalar sürdürülmektedir. Şirket ayrıca, yeşil alüminyum hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaktadır.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turistik ve yük trenlerinin güvenli şekilde seyredebilmesi için TCDD görevlileri, demir yolunda biriken karları temizleyerek trenlerin güvenli geçişini sağlıyor. Özellikle Kars-Erzurum kesiminde yoğun mesai harcayan ekipler, yılın 6 ayı kar ve buzla mücadele ederek yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşmasını sağlıyor.
Eskişehir'de Ramazan Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte esnafın işleri yoğunlaşmaya başladı. Esnaflık yapan Hakan Aktaş, bayram alışverişinde önceliğin çocuklar için olduğunu ve Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun Kurban Bayramı'na göre daha fazla olduğunu belirtti. Aktaş, bayrama kadar yoğunluğun artacağını ve satıştan umutlu olduğunu dile getirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?