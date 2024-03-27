ASELSAN, 35,1 milyon dolarlık üç yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

Eskişehir'de Ramazan Bayramı öncesi yoğunluklar başladı

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'na yaklaşılmasıyla birlikte esnafın işleri yoğunlaşmaya başladı. Esnaflık yapan Hakan Aktaş, bayram alışverişinde önceliğin çocuklar için olduğunu ve Ramazan Bayramı'nda yoğunluğun Kurban Bayramı'na göre daha fazla olduğunu belirtti. Aktaş, bayrama kadar yoğunluğun artacağını ve satıştan umutlu olduğunu dile getirdi.