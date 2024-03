ASELSAN, 35,1 milyon dolarlık üç yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

İYİ Parti Milletvekili: Tarımsal girdi fiyatları sürekli yükseliyor

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, tarımsal girdi fiyatlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, seçimlerden sonra fiyatların aynı kalıp kalmayacağını kimsenin öngöremediğini söyledi. Kayalar, çiftçilerin sorunlarına değinerek, et fiyatlarındaki yüksekliğin iktidarın yanlış politikalarından kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, Yozgat'ta Et ve Süt Kurumu satış mağazası önünde uzayan ucuz kıyma kuyruğuna da değinen Kayalar, devletin ucuz et vermediğini ve halkın sırtından yine kar ettiğini belirtti.