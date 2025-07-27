ASELSAN FacilityGuard ile IDEF 2025 Güvenliği Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ASELSAN FacilityGuard ile IDEF 2025 Güvenliği Sağlandı

27.07.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN'ın FacilityGuard çözümü, IDEF 2025 fuarının güvenliğini sağlamada kullanıldı.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) alan güvenliği, ASELSAN tarafından geliştirilen "FacilityGuard" tesis güvenliği entegre çözümüyle sağlandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025, son gününde devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, IDEF 2025'in düzenlendiği alanın güvenliğinde ASELSAN tarafından geliştirilen FacilityGuard tesis güvenliği entegre çözümü kullanıldı. Yerli ve milli sensörlerle donatılmış FacilityGuard, fuar süresince sahada aktif görev aldı.

Fuarın farklı alanlarda ve üst düzey güvenlik gereklilikleriyle icra edilmesi sebebiyle, TSKGV tarafından fuara giriş ve çevre güvenliğinin sağlanmasında ASELSAN'ın FacilityGuard çözümü tercih edildi.

ASELSAN bünyesinde uzun yıllardır sürdürülen güvenlik sistemleri tecrübesi, son yıllarda yapay zeka teknolojileriyle birleştirilerek güçlü bir altyapı oluşturdu.

IDEF 2025 özelinde entegre ve konfigüre edilebilir güvenlik sistemi devreye alındı. Fuar alanlarında 21 direk üzerine yerleştirilen 32 hareketli ve 63 sabit kameraya ek olarak 8 giriş noktasında kurulan 27 yüz tanıma kamerasıyla toplam 122 kamera kullanıldı. Ayrıca tüm alanlar, ASELSAN görüntüleme merkezine bağlanarak yerli ve milli yazılımlar aracılığıyla izlendi.

ASELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli kameralar sayesinde fuar alanlarının girişlerinde ve açık bölgelerinde yüksek farkındalık oluşturuldu. Gerçek zamanlı akıllı veri akışıyla güvenlik birimlerinin şüpheli durumlara hızlı müdahale etmesi mümkün kılındı.

Kamera sistemleri yalnızca güvenliği değil giriş yoğunluklarının azaltılmasını ve ziyaretçilerin doğru yönlendirilmesini de destekledi.???????

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, Güvenlik, istanbul, Ekonomi, Aselsan, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN FacilityGuard ile IDEF 2025 Güvenliği Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı Dilencinin üzerinden çıkan parayı görenler gözlerine inanamadı
Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına “Seni çok seviyorum“ mesajı atıp intihar etti Önce sevgilisini öldürdü sonra karısına "Seni çok seviyorum" mesajı atıp intihar etti
İngiltere’de 221 parlamenterden Filistin’in tanınmasını talep eden mektup İngiltere'de 221 parlamenterden Filistin'in tanınmasını talep eden mektup
Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var Alkollü sürücü: 6 Şubat depremlerini önceden bildim, kanıtlarım var
Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var
Köfteci Yusuf’tan tartışma yaratan karar Müşterileri ikiye bölündü Köfteci Yusuf'tan tartışma yaratan karar! Müşterileri ikiye bölündü
Suç örgütüne operasyon 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu Suç örgütüne operasyon! 21 şüpheli tutuklandı, 16.2 milyon dolarlık mal varlığına el konuldu
Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı
Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu Düğün günü ölümden döndü, kamera görüntülerini izleyen ailesi şoke oldu
Survivor Aycan’ın Süper Lig açıklaması olay oldu Survivor Aycan'ın Süper Lig açıklaması olay oldu
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı

12:13
Bakan Yumaklı, Bursa’daki son durumu aktardı: Kestel’de yangın sürüyor
Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor
11:12
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor Market, kasap, restoranları kapsıyor
Yarından itibaren karekod zorunlu oluyor! Market, kasap, restoranları kapsıyor
10:48
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
01:31
Karabük 5 gündür yanıyor Yangının büyüklüğü kamerada
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada
10:12
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
10:11
Yarış kızıştı İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
Yarış kızıştı! İşte emekliye en yüksek promosyon veren bankalar
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
09:51
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL’ye satıyorlar
Tarlasındaki ürüne teklif edilen fiyat üreticiyi isyan ettirdi: Markette 30 TL'ye satıyorlar
09:42
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
09:27
DEM Parti’den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
DEM Parti'den İmralı ziyareti sonrası ilk açıklama
09:09
Pazar yerine silahlı saldırı Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
Pazar yerine silahlı saldırı! Rastgele ateş açtılar, çok sayıda yaralı var
08:54
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...
08:51
Altın mı, dolar mı, borsa mı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
08:43
Serdar Ortaç’ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Serdar Ortaç'ı yalan makinesine bağladılar, yıllar sonra Tarkan pişmanlığını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2025 13:18:25. #7.11#
SON DAKİKA: ASELSAN FacilityGuard ile IDEF 2025 Güvenliği Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.