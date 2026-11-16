ASELSAN ve ROKETSAN arasında 1,3 milyar avroluk füze tedarik anlaşması imzalandı

ASELSAN ve ROKETSAN arasında 1,3 milyar avroluk füze tedarik anlaşması imzalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki için 1,3 milyar avroluk sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşmeler, füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedarikini kapsıyor.
ASELSAN ile ROKETSAN arasında füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşme imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, ROKETSAN ile füze veri bağı ve arayıcı başlık sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 1,3 milyar avro olan sözleşmelerin imzalandığını bildirdi.
Kaynak: AA
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