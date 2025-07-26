ASELSAN ve Teknopark İstanbul'dan Güvenlik Sözleşmesi

ASELSAN ile Teknopark İstanbul arasında tesis güvenliği sistemleri alanında sözleşme imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Fuar kapsamında ASELSAN ile Teknopark İstanbul arasında tesis güvenliği sistemleri alanında sözleşme imzalandı. İmza törenine Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Dökmen ve üst düzey yöneticiler katıldı.

İmzalanan çevre güvenliği sözleşmesi kapsamında Teknopark İstanbul yerleşkesinin çevresine ASELSAN'ın yüksek teknoloji ürünleri ODAKAN kamera sistemleri ve MİDAS ihlal tespit sistemi kurulacak.

Mevcutta kullanılan kameralara ait kayıt platformları, ASELSAN'ın kayıt çözümü KAYIN ENTERPRISE NAR ile değiştirilecek. Ayrıca, gelişmiş video analiz ihtiyaçları için yapay zeka destekli KAHİN çözümü devreye alınacak. Tüm güvenlik ürün ve sensörlerinin izleme ve kontrolü ise MİRSAD Fiziki Güvenlik Bilgi Yönetimi Yazılımı üzerinden merkezi şekilde gerçekleştirilecek.

ASELSAN tarafından geliştirilen, tamamen yerli ve milli sensör ve yazılımlarla donatılmış FacilityGuard Tesis Güvenliği Sistemi, Teknopark İstanbul'un tesis güvenliği ihtiyaçları doğrultusunda etkin, entegre ve katmanlı bir güvenlik yönetimi sunarak yerleşkedeki çok sayıda değerli şirket ofisinin güvenliğini en üst düzeye çıkarıyor. Bu kapsamda tehditlerin hızlı biçimde tespiti, teşhisi ve takibi mümkün hale geliyor.

Türkiye genelinde 4 bin 500'ü aşkın kamu tesisinde 160 binden fazla kamera ve 5 binden fazla kayıt sistemi ile aktif faaliyet gösteren ASELSAN, Teknopark İstanbul gibi stratejik öneme sahip tesislerin güvenliğini üstlenerek yalnızca ulusal güvenliğe değil aynı zamanda günlük yaşamın kesintisiz işleyişine de katkı sunmaya devam ediyor.