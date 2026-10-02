ASELSAN yurt dışına 488,5 milyon avroluk hava savunma ihracatı sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır." bilgisi verildi.