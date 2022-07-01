Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira - Son Dakika
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Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira

01.07.2022 18:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Brüt asgari ücret ise 6 bin 471 lira olarak açıklandı. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi 1.003 lira, işsizlik sigortası primi ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 liraya çıkıyor.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Dolmabahçe Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 zamla net 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

İŞVERENE DESTEK SÜRECEK

Asgari ücrete zam yapılırken işveren de unutulmadı. Buna göre, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmama uygulaması devam edecek. İş verenlere, işçi başına 100 TL destek verilecek.

İŞÇİDEN YAPILAN KESİNTİ 969 LİRA

Yeni asgari ücrette işçiden yapılan kesinti 969 lira oldu. Buna göre, işçiden SGK Primi için 905 lira, işsizlik sigortası için 64 lira kesinti yapılacak.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücretin işverene maliyeti de merak edilenler arasında. Asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi 1.003 lira, işsizlik sigortası primi ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 liraya çıkıyor.

İşte asgari ücret hesabı:

Net 5 bin 500 TL'ye çıkarılan yeni asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 lira olacak
YORUMLAR
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(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLACAKTIR (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLACAKTIR MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: 'Asgari ücretin net 5.500 TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz' MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: 'Asgari ücretin net 5.500 TL'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz'

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira - Son Dakika
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