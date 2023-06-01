Asgari ücret ne kadar olacak? İşte iş dünyasının konuştuğu rakamlar - Son Dakika
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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte iş dünyasının konuştuğu rakamlar

01.06.2023 19:06

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlanmasının ardından milyonların gözü temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin seçimden önce yaptığı açıklamada asgari ücretin 500 dolar (10 bin 406 TL) bazında bir orana çıkarılacağını ifade ederken, iş dünyasından birçok isim de konuyla ilgili dikkat çeken rakamlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Mayıs seçimlerinin 2. turundan zaferle ayrılmasının ardından gözler Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi.

ÇALIŞMA BAKANI NET BİR RAKAM DA VERMİŞTİ

Son seçimlerden önce asgari ücreti gözden geçireceklerine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir şekilde "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, temmuzda asgari ücrete zam yapılacağıyla ilgili net açıklamalarda bulunmanın yanında ne kadar olacağıyla ilgili rakam da vermişti.

"AŞAĞI YUKARI 500 DOLAR BAZINDA BİR ORAN OLACAK"

Mayıs ayı başlarında "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız" diyen Bilgin, "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır" diye konuşmuştu. Bilgin bu konuşmayı yaptığında 500 dolar 9 bin 750 TL'ye tekabül ederken, seçimlerden sonra dolar kurundaki artışın hızlanmasıyla bugün itibarıyla 500 dolar 10 bin 400 TL'yi aşmış durumda.

"KOLAYLIKLAR SAĞLANIRSA 12 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR"

Seçimin ardındansa iş dünyasından bazı isimlerin asgari ücretle ilgili değerlendirmeleri art arda geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, halihazırda zaten 8 bin 500 TL'ye çalışan bulmakta zorlandıklarını, bu yüzden yeni asgari ücretin 10 bin TL olması durumunda bunu karşılayabileceklerini ancak işverene yeni kolaylıklar sağlanması durumunda bu tutarın 12 bin TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi.

"EVE EN AZ YOKSULLUK SINIRI KADAR PARA GİREBİLMELİ"

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, haziran ayı enflasyon rakamları belli olmadan yeni asgari ücrete ilişkin bir rakam telaffuz etmenin zor olduğunu, ancak açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı verilerine bakıldığında zaten olması gereken rakamın belli olduğunun altını çizdi. Çerkezoğlu, Türk-İş verilerine göre, mayıs ayında açlık sınırının 10 bin 362 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 33 bin 752 TL'ye çıktığını anımsatarak, "Bir ailede iki kişi çalıştığı zaman o eve en az yoksulluk sınırı kadar para girebilmeli" diye konuştu. Bu da asgari ücretin 16 bin TL olmasına yönelik bir talebe işaret ediyor.

"YÜZDE 25-35 ARALIĞINDA BİR ZAM KONUŞULUYOR"

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ise Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada, temmuz ayında asgari ücrete yüzde 25-35 aralığında bir ara zam geleceğinin konuşulduğunu, bunun da 10 bin 500 TL ila 11 bin 500 TL aralığında bir tutara tekabül ettiğini dile getirdi.

YORUMLAR (8)
  • Mehmet Uvez: tüm ücretler asgari ücret olacak zaten üni bitirmeye lisans veya doktoraya gerek yok çayçı ol yeter Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Kamuran Sertkaya: Mehmet şimşekle birlikte dolardki düşüşü ve ekonomik düzelmeyi hep birlikte göreceğiz Cevap Yaz 11 16 Yayından Kaldır
  • Mehmet Uvez: şakamısın sen be dolar hergün artıyor 6 4 Yayından Kaldır
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