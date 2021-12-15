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Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de! - Son Dakika

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!

15.12.2021 15:30
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!

Yeni asgari ücreti tespit çalışmaları devam ediyor. İşçi ve işveren temsilcileri, işçilerin eline geçen net ücretin artırılabilmesi için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor. Asgari ücrette net rakamın belirleneceği 4. toplantı için tarafların ne zaman bir araya geleceği halen belirsizliğini koruyor. Peki asgari ücret görüşmelerinde son durum ne?

Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Komisyonun bu hafta içinde son toplantısını yaparak kararını açıklaması bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; işçi ve işverenin mutabık kaldığı bazı konular var. 1 Aralık'ta komisyon, tespit çalışmalarına başlamıştı. Bazı hesaplamalar halen devam ettiği için karar toplantısı için bir resmi çağrı gelmedi. Beklenti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bakan Bilgin ile görüşmesi yönünde.

MASADAKİ TALEPLER NE?

NTV haberi şu detaylarla devam ediyor:

"Hazine'ye maliyet yaratan unsurlar var. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı. Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

İŞÇİ VE İŞVERENİN ANLAŞTIĞI RAKAM

Böylece yaklaşık 3 bin 900 liralık işçi ve işverenin mutabık kalınan bir asgari ücret rakamı söz konusu. Ancak işveren tarafının, son 6 yıldır devam eden asgari ücret desteğinin 2022'de de sürmesi yönünde bir talep var.

NİHAİ NOKTAYA YAKLAŞILDI

Süreç devam ediyor. Karar toplantısı bu çalışmalar nedeniyle uzamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ankara'da olduğu bugün yoğun bir temas trafiğiyle artık nihai noktaya geleceği yönünde beklentiler var."

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de!

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Gözler Beştepe'de! - Son Dakika Ekonomi


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