Bakan Vedat Bilgin asgari ücretteki o senaryoya kapıyı kapattı - Son Dakika
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Bakan Vedat Bilgin asgari ücretteki o senaryoya kapıyı kapattı

25.11.2022 13:05

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda 'enflasyonun altında kalmayacağı' belirtilen asgari ücret zammı için kulislerde 4 farklı rakam konuşuluyordu. Bugün yüzde 50 için, "Gerçekçi olalım" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 bin liranın üzerindeki miktarlara kapıyı kapatmış oldu.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

İLK TOPLANTI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Asgari ücretlinin beklediği ücret tespit komisyonu ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükumetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

KULİSLERDE KONUŞULAN 4 SENARYO VAR

Öte yandan milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücret zammında 4 farklı senaryo üzerinde duruluyor. Ocak 2023 itibariyle asgari ücrete yüzde 24 ila yüzde 55 arasında zam yapılması kulislerin bir numaralı konusuyken bu 4 senaryo ise şu şekilde... Bunlardan ilki, asgari ücrete yüzde 24 artış gelmesi halinde yeni rakamın 6.800 TL olacağı yönünde. Üzerinde durulan bir başka senaryo da yüzde 40'lık artış. Eğer bu olasılık gerçekleşirse asgari ücret 7.700 liraya yükseltecek. Bir diğer seçenek de yüzde 47'lik artış olması. Bu şekilde olursa asgari ücret 8.085 TL'yi bulacak.

ÇALIŞANIN UMUDU SON OLASILIK

Üzerinde durulan son olasılık ise yüzde 55'lik bir zammın yapılması. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse asgari ücret 8.500 TL'ye yükselecek ve enflasyon altında ezilen çalışanlar böylece az da olsa rahat bir nefes alacak.

"İŞLETMELERİN ÖDEYEBİLECEĞİ BİR ÜCRET ARAYIŞINDAYIZ"

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bugün yaptığı açıklamada çalışanları memnun etmeyecek sözler kullandı. Bilgin, "5 bin 500 lira olan asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna, "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım. İşletmelerin ödeyebileceği bir ücret arayışındayız" yanıtını verdi. Bakan Bilgin, bu açıklamasıyla 8 bin TL'nin üzerindeki rakama kapıyı kapatmış oldu.

YORUMLAR (2)
  • Koray Ebe: HANİ ENFLASYONA EZDİRMİYECEKTİNİZ HALKI .TUİK İN ENFLASYONU BİLE %80 .VERGİLER 0 GİDA FİYATLARI 0 ZAMLANMIŞ AMA İŞÇİYE ZAM P BİLE ÇOK .GERÇEKÇİ OLALIM SEÇİMLERDE GİDİYORSUNUZ HEMDE BÜYÜK FARKLA. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ali Yaşar: YANİ İŞÇİ ÇEKE BİLİR AMA İŞVEREN KAZINÇTA VEREMEZ BİR YIL BİLE OLSA KENDİNİ ZARARA SOKARMI MALEFS HER HUKUMET HER DEVLET ADAMLARI ERBAKAN HARİÇ HEM PATRONLARI DUŞUNURLER MALESEF AMA HATIRLATALIM SEÇİM VAR İŞÇİ BUNU İYİ TAKİP ETSİN HER GUN ZAMLARLA UYANİYORUZ Cevap Yaz 34 3 Yayından Kaldır
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CHP'li isimden asgari ücret çıkışı! Konuşulanların hayli üstünde bir rakam verdi CHP'li isimden asgari ücret çıkışı! Konuşulanların hayli üstünde bir rakam verdi Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken yanıt: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu? Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken yanıt: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Vedat Bilgin asgari ücretteki o senaryoya kapıyı kapattı - Son Dakika


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