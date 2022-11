Bakan Vedat Bilgin asgari ücretteki o senaryoya kapıyı kapattı

Ali Yaşar:

YANİ İŞÇİ ÇEKE BİLİR AMA İŞVEREN KAZINÇTA VEREMEZ BİR YIL BİLE OLSA KENDİNİ ZARARA SOKARMI MALEFS HER HUKUMET HER DEVLET ADAMLARI ERBAKAN HARİÇ HEM PATRONLARI DUŞUNURLER MALESEF AMA HATIRLATALIM SEÇİM VAR İŞÇİ BUNU İYİ TAKİP ETSİN HER GUN ZAMLARLA UYANİYORUZ