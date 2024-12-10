Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı

Ekonomi

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı. Bakan Işıkhan, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gazetecilere açıklama yaptı. Işıkhan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Çalışmalara başlayacağız. Rakamlar üzerine şu an konuşmak için çok erken. Mutlaka bir rakam olacak, aralık ayının sonuna geldiğimizde. Tespit Komisyonumuz nihai kararı verdiğinde milletimizin bilgisine sunacağız. Daha önce başarıyla, sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de hükümet temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloga çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogda çözemeyeceğiniz, Türkiye'nin çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını da özellikle vurgulamak isterim. Cumhurbaşkanımız asgari ücret ve sabit gelirlilerle ilgili değerlendirmelerini ifade etti. Mutlaka dikkate alacağız" dedi.