Asgari Ücret Toplantısı Aralık'ta

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücret takvimine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını hatırlatan Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi. - ANKARA