Kulislerde rakam konuşulmaya başlandı! Asgari ücrette zam oranı belirleniyor - Son Dakika
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Kulislerde rakam konuşulmaya başlandı! Asgari ücrette zam oranı belirleniyor

15.06.2023 10:24

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayında yapılacak ara zam oranını belirlemek üzere ikinci toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya göre, asgari ücrete yüzde 17-18 enflasyon ve yüzde 10'luk refah payının katılmasıyla yeni rakamın net 11 bin lira olacağı öne sürüldü. Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira.

Milyonlarca asgari ücretli çalışan Temmuz ayında yapılacak ara zammın ne kadar olacağına kilitlenirken, rakamın belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları dikkatle takip ediliyor.

KOMİSYONUN İKİNCİ TOPLANTISI 19 HAZİRAN'DA

İlk toplantıdan somut bir rakam çıkmazken, komisyon asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran'da ikinci toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

ERDOĞAN'IN KABİNE SONRASI MESAJI HEYECANLANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda dün gerçekleşen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN TL OLACAK"

Erdoğan'ın asgari ücret mesajı sonrası Ankara kulislerinde konuşulan yeni iddia ise büyük ses getirdi. Asgari ücrete yüzde 17-18 enflasyon ve yüzde 10'luk refah payının katılmasıyla yeni rakamın net 11 bin lira olacağı öne sürüldü.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YORUMLAR (1)
  • tolga karabulut: vedat bilgin seçime 1 hafta kala 500 dolar olucak dedı 11850 tl yanı ne oldu seçim bitti 460 dolara mı düştü nerde benım 40 dolarım !!!! Cevap Yaz 63 3 Yayından Kaldır
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Kulislerde konuşulan iddia: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak Kulislerde konuşulan iddia: Mehmet Şimşek yüzde 6 devlet teşviki verilmesini kabul ederse asgari ücret 11 bin TL'ye çıkacak

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kulislerde rakam konuşulmaya başlandı! Asgari ücrette zam oranı belirleniyor - Son Dakika


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