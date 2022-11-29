İşçi ve işveren kesiminin asgari ücret pazarlığında değerlendireceği rakamlar belli oldu! Arada 4 bin 500 TL'lik fark var - Son Dakika
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İşçi ve işveren kesiminin asgari ücret pazarlığında değerlendireceği rakamlar belli oldu! Arada 4 bin 500 TL'lik fark var

29.11.2022 17:39

Asgari ücret zammının açıklanmasına sayılı günler kalırken, işçi ve işveren kesiminin aklındaki rakamlar da belli olmaya başladı. İşçi temsilcisi Türk-İş asgari ücrette 10-13 bin liraya sıcak bakarken, işveren temsilcisi TİSK ise 8-8 bin 500 TL arasında bir ücretle masadan kalkmayı düşünüyor. Mevcut durumda tarafların arasında 4 bin 500 TL'lik bir ücret farkı bulunuyor.

Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü işçi temsilcisi Türk-İş ve işveren temsilcisi TİSK ile bir araya gelecek. Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." dedi.

KULİSLERDE YÜZDE 40 İLE 50 ARASINDA BİR ZAM KONUŞULUYOR

Tüm gözler asgari ücret pazarlığından çıkacak karara odaklanırken, zam da enflasyon belirleyici olacak. Kulislerde ise yüzde 40 ile 50 arasında bir artış olacağı konuşuluyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA 4 BİN 500 TL'LİK FARK

Ancak işçi ve işveren temsilcileri arasında bir zam konusunda bir anlaşmazlık bulunuyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, işçi temsilcisi Türk-İş masaya 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmaya planlarken, TİSK ise 8-8 bin 500 TL'ye sıcak bakıyor. Böylece tarafların arasında 4 bin 500 TL'lik bir fark bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

YORUMLAR (4)
  • Ahmet Kçk: Asgari ücrete zam yapılmadan marketler bakkallar manavlar mallarına zam yapıyorlar asgeri ücrete 100 de 50 zam yapılıyor ama diger tum mallara 100 de 100 zam yapılıyor millet bu işten hic birsey anlamıyor asgeri ücrete zam istemiyor millet mallara konutlara yapılan zamlar geri çekilse daha iyi millet icin Cevap Yaz 32 0 Yayından Kaldır
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Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşçi ve işveren kesiminin asgari ücret pazarlığında değerlendireceği rakamlar belli oldu! Arada 4 bin 500 TL'lik fark var - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçi ve işveren kesiminin asgari ücret pazarlığında değerlendireceği rakamlar belli oldu! Arada 4 bin 500 TL'lik fark var - Son Dakika
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