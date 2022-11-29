İşçi ve işveren kesiminin asgari ücret pazarlığında değerlendireceği rakamlar belli oldu! Arada 4 bin 500 TL'lik fark var

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar ortaya çıktı! Arada 4.500 TL'lik fark var

Hem erkek hem de kadın cinsel organıyla doğan kadından özel hayat itirafı

Asgari ücrette zam pazarlığı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık Perşembe günü işçi temsilcisi Türk-İş ve işveren temsilcisi TİSK ile bir araya gelecek. Toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz." dedi.

KULİSLERDE YÜZDE 40 İLE 50 ARASINDA BİR ZAM KONUŞULUYOR

Tüm gözler asgari ücret pazarlığından çıkacak karara odaklanırken, zam da enflasyon belirleyici olacak. Kulislerde ise yüzde 40 ile 50 arasında bir artış olacağı konuşuluyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA 4 BİN 500 TL'LİK FARK

Ancak işçi ve işveren temsilcileri arasında bir zam konusunda bir anlaşmazlık bulunuyor. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, işçi temsilcisi Türk-İş masaya 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmaya planlarken, TİSK ise 8-8 bin 500 TL'ye sıcak bakıyor. Böylece tarafların arasında 4 bin 500 TL'lik bir fark bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.