Asgari ücret zammını açıklayan Erdoğan, dolardaki yükseliş hakkında konuştu: Türk Liramızı yedirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253 TL olacağını açıkladı. Asgari ücret artışının son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde 50 seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını, böylece işveren kesimini 450 TL ilave yükten kurtarmış olacaklarını belirtti.

"TÜRK LİRAMIZI YEDİRMEYECEĞİZ"

Basın toplantısında Türk Lirası'nın dolar karşısındaki düşüşüne de dikkat çeken Erdoğan, "Geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu andan asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar şu andaki çalışan işveren istismarından başka bir şey değildir. Sizin geçmişinizde acaba siz Türk Lirası'nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası'dır ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BELİRSİZLİĞE EN KISA SÜREDE SON VERECEĞİZ"

Şu anda bazı sıkıntıların olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bu sıkıntıları da evelallah en kısa zamanda aşacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Yeni ekonomi programında önceliği istihdamın korunmasına verdiğimizi her fırsatta söylüyoruz. Salgın sürecindeki, istihdam merkezli destek politikaları sayesinde sıkıntı yaşamadık. Son dönemde kurdaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarıyla çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vereceğiz. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyümesini hızlandırmak için gereken adımları hızlandırmayı sürdüreceğiz. Yeni tedbirlerle istikrar ve güven iklimi konusunda önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum" dedi.