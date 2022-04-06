Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler - Son Dakika
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BBC

Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler

06.04.2022 09:51
Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler

Asgari ücrete "ek zam" talebi, iktidar partisinde de tartışılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı kurmayları Türkiye'nin "olağanüstü bir süreçten" geçtiğini belirterek, asgari ücrete Temmuz ayında "yüzde 99 ihtimalle zam yapılacağı" görüşünü dile getirirken, bir grup da "enflasyonu artırıcı etkisi" olacağı gerekçesiyle, zammın doğru olmayacağını savunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 61,14'le son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise yıllık enflasyonu yüzde 142,6 olarak hesapladı.

Yılbaşından itibaren yüzde 50 artış yapılan asgari ücret ise başta akaryakıt ve gıda ürünleri olmak üzere hemen her alanda yapılan zamlar nedeniyle birkaç ayda eridi.

Özellikle gıda ürünlerine yapılan zamlar karşısında çözüm arayan iktidar ise bazı ürünlerde vergi indirimine gitse de bunlar fiyat etiketlerini aşağıya çekmek için yeterli olmadı.

Bu durum karşısında iktidar partisi içinde de ücretli ve emeklilerin maaşlarına ek zam yapılarak, alım gücünün yükseltilmesi seçeneği ve özellikle asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması seçeneği tartışılıyor.

"YÜZDE 99 İHTİMALLE YAPILACAK"

AK Parti kulislerinde, asgari ücrete zam konusunda iki farklı görüş dile getiriliyor. Erdoğan'ın açıklamalarında "olağanüstü gelişme" vurgusuna dikkat çeken bazı parti kurmayları, küresel ölçekte ekonomik dengelerin alt üst olduğuna ve fiyat artışlarının 2 yıl öncesine geri dönmesinin son derece güç olduğuna işaret ediyorlar.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret eden bir AK Parti yöneticisi ise Temmuz ayında asgari ücrete zammın kaçınılmaz olacağı görüşünde:

"Biri diyebilir ki, her şey eskisi gibi olsun. Hayır, dengeler değişti, öyle olmayacak. Asgari ücret artışının üzerinden henüz üç ay geçmişken, biz şimdiden 'Temmuz'da zam olacak mı?'yı tartışıyoruz. Onun için, Cumhurbaşkanımızın çizdiğini çerçevede, bana göre yüzde 99 olacak. Çünkü normal bir süreç değil bu."

Asgari ücrete zammı savunanlar, partiden uzaklaşıp "kararsıza" geçen seçmenin yeniden partiye kazandırılması için de alım gücünü artıracak önlemlerin devreye sokulması gerektiğini vurguluyorlar.

"ENFLASYONU DAHA DA TETİKLER" ENDİŞESİ

AK Parti içinde bir kesim ise asgari ücrete ek zammın, hayat pahalılığına çözüm olmayacağı, tersine enflasyonu daha da tetikleyebileceği görüşünde.

Yaşanan ekonomik sorunun Türkiye'ye özgü olmadığını savunan bazı parti kurmayları, zamların olabileceği en yüksek seviyeye geldiğini ve bundan sonra düşüş eğilimi göstereceğini dile getiriyor.

Asgari ücrette artışın enflasyonu daha da artırabileceği görüşünü savunanlar, asgari ücretin 10 bin liraya da çıkarılsa, enflasyonu tetikleyeceği için yaratacağı refahın birkaç ay süreceğine ve bir kısır döngüye dönüşebileceğine işaret ediyorlar.

YORUMLAR (3)
  • ÇALLI: asgari ücrete zamın yapılması bence gereksiz. Çünkü asgari ücrete yapılan her zam , bizim piyasaya ekstra zamla dönüyor. şuan asgari ücrete zam yapıldığı halde kaç kişi geçinebiliyor?? cafe-restaurantlardan tutundan pazara kadar yansıyan ücret artışı var . FIRSATÇILIK olduğu sürece asgari ücreti 10000 tl yapsanız sonuç aynı olacaktır. Önemli olan asgari ücrete zam yapıldığı zaman , vatandaşın alım gücünün aynı eksende kalması . Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: Akparti belediyelerin fuzûlî harcamalarından bir müdet feragat etmeleri vatandaşa faydası olmayan çok gereksiz yapılar harcamalar başı boş gezen şahıslara bağlanan maaşlar kiralanan yerlerin kiraları ve en önemlisi 3.maaş 5.maaş.alanlar.sayın c.b bu konuda bir denetleme kurulundan araştırmasını dillerim 600 millet vekilide çok gereksizdir . Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
  • Murat Kantarci: Asgari ücrete ek zam talebini desteklemeyen ak parti kurmayları sizden ricam siz maaş almayın veya tüm milletvekilleri olarak maaşlarınızı asgari ücrete indirin enflasyonu düşürmek için 600 milletvekilini 300 e düşürün maaşlarıda asgari ücret düzeyine indirin bakalım o zaman enflasyon nasil düsüyor Cevap Yaz 45 3 Yayından Kaldır
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Asgari Ücret, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler - Son Dakika

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