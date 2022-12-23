Asgari ücrete yapılan yüzde 54.7'lik zam emekliyi isyan ettirdi! Yüzde 18 civarında olacak zamlarının asgari seviyesine çıkarılmasını talep ediyorlar - Son Dakika
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Asgari ücrete yapılan yüzde 54.7'lik zam emekliyi isyan ettirdi! Yüzde 18 civarında olacak zamlarının asgari seviyesine çıkarılmasını talep ediyorlar

23.12.2022 09:28

Asgari ücrete yapılan yüzde 54.7'lik zam sonrası milyonlarca emeklinin maaşı, asgari ücretin yarısı bile etmeyecek seviyeye geldi. Toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyonla birlikte yılbaşında yüzde 18 civarında zam alacak memur ve emekliler, maaşlarında en az asgari ücret zammı kadar bir artış bekliyor.

Net asgari ücretin yüzde 54.7 zamla 8.506 TL olmasının ardından, milyonlarca emeklibu tutarın oldukça altında kalmış oldu. Halen yaklaşık 1.5 milyon emeklinin ücreti en düşük emekli maaşı olarak kabul edilen 3.500 liraya tamamlanıyor. Yeni dönemde bu eşiğin değiştirilip değiştirmeyeceği de merakla bekleniyor.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI MEMUR SENDİKALARINI HEYECANLANDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilerin zammını belirlerken de aynı anlayış içinde olacaklarını ifade etmesi memur sendikalarını heyecanlandırdı.

MEMUR-SEN: ASGARİ ARTIŞI ÖRNEK OLMALI, DİĞER SABİT GELİRLİLER DE KORUNMALI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erdoğan'ın konuşmasının hemen ardından sosyal medya üzerinden, "Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır. 2023 için asgari ücret yüzde 54.7 artırılarak 8.500 TL olarak belirlendi. Bu artış örnek olmalı, enflasyon korkusu son bulmalı, gelir dağılımında adalet için, kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir" dedi.

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MEMUR VE EMEKLİ ASGARİ ÜCRETE BENZER BİR ARTIŞ BEKLİYOR

Memur ve memur emeklileri normal şartlarda yılbaşında yüzde 8 toplu sözleşme ile son 6 ayın enflasyon farkından oluşan zammı alacaklar. Bu da yaklaşık yüzde 17-18'lik bir orana karşılık geliyor. Sözcü'de yer alan habere göre asgari ücrete yüzde 54.7 zam yapılmasıyla memur, emekli ve tüm çalışanlar da maaşlarına yüzde 18 civarında değil, asgari ücrete benzer oranda bir artış yapılmasını bekliyor.

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Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete yapılan yüzde 54.7'lik zam emekliyi isyan ettirdi! Yüzde 18 civarında olacak zamlarının asgari seviyesine çıkarılmasını talep ediyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari ücrete yapılan yüzde 54.7'lik zam emekliyi isyan ettirdi! Yüzde 18 civarında olacak zamlarının asgari seviyesine çıkarılmasını talep ediyorlar - Son Dakika
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