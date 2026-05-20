Aşkale\'de arıcılığa büyük destek: 50 üreticiye hibeli kovan dağıtıldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde arıcılığı geliştirmek amacıyla önemli bir proje daha hayata geçirildi.

Aşkale Kaymakamlığı koordinesinde, Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Arıcılığı Güçlendirme, Koloni Yenileme ve Kış Şartları Kaybını Telafi Projesi" kapsamında 50 üreticiye yüzde 70 hibeli arılı kovan desteği sağlandı.

Hayırsever iş adamlarının katkılarıyla finanse edilen projede maliyetin yüzde 70'i bağışlarla karşılanırken, yüzde 30'luk bölüm ise üreticilerin katılım payı olarak belirlendi. Proje ile birlikte ilçede arıcılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi, üretimin artırılması ve yeni girişimcilerin sektöre kazandırılması hedefleniyor. Projeye, Arı Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı aktif arıcıların yanı sıra kurs belgelerini alarak arıcılığa ilk kez adım atacak girişimciler de dahil edildi. Hak sahipleri ise İlçe Kaymakamı başkanlığında oluşturulan, Belediye Başkanı, Ziraat Odası Başkanı, SYDV Müdürü, İlçe Tarım Müdürü ile teknik personelden oluşan komisyon tarafından kura yöntemiyle adil şekilde belirlendi.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapılırken, çekiliş sonucu arılı kovan almaya hak kazanan üreticilere kovanları teslim edildi.

Yetkililer, proje sayesinde Aşkale'de arıcı sayısının ve kovan popülasyonunun artırılmasının yanı sıra bal üretiminde verimliliğin yükseltilerek hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, İl Tarım Müdürü Alpaslan Kenger, Fatih Kalkan, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM