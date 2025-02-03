ASKON Başkanı Aydın, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ekonomi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih eden Aydın, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Evi terk ederken", "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto" fotoğrafını seçti.

Orhan Aydın, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafına oy verdi.

"Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın, AA'nın belirlemiş olduğu yılın karelerinin koca bir yılın özeti olduğunu ve her birini ayrı bir hayranlıkla görüntülediğini belirtti.