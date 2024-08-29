ASKON ve İSTİB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Ekonomi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

ASKON Genel Başkanı Aydın, mesajında, kadim milletin tarih boyunca çeşitli devletler kurduğunu, tüm cihana azim ve kararlılığıyla mührünü vurduğunu belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da bu azmin ve kararlılığın bir eseri olduğunu aktardı.

Ecdadın en zor günlerde dahi gösterdiği bu destansı mücadelelerin her daim ilham vermesi gerektiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Geçmişten almış olduğumuz güçlü mirasımız ile Türkiye'yi müessir medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yegane değişmez idealimiz olmalıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi 'Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir.'"

"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun"

İSTİB Başkanı Kopuz da Türk tarihinin, aziz Türk milletinin kendisine reva görülen esareti reddettiği örneklerle dolu olduğunu belirterek, "Bugün büyük bir gururla yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zaferi de asırlara sari Türk tarihinde Türk milletinin canını ve ruhunu ortaya koyduğu İstiklal Savaşımızı zaferle nihayetlendiren en önemli dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Bu zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda milletin istiklal sevdasının ve bu uğurdaki kararlılığının tüm dünyaya ilan edilmesi olduğunu vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer neticesinde bin yıllık Türk yurdumuz olan Anadolu'daki egemenliğimiz yeniden tesis edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açmıştır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'yi zafere ulaştıran ecdadımız olmak üzere, bin yıldır kutsal vatan toprağı için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete kavuşmuş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."