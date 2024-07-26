ASO, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile İş Birliği Protokolleri İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

ASO, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile İş Birliği Protokolleri İmzaladı

ASO, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile İş Birliği Protokolleri İmzaladı

Ankara Sanayi Odası (ASO), nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolleri imzaladı. Protokollerle, matbaa teknolojisi alanında eğitim veren okulların eğitsel ve sosyal gereksinimlerinin giderilmesi ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

26.07.2024 11:06
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Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak için Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolleri imzaladı.

Sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak için eğitim kurumlarıyla iş birliği artırarak sürdüren ASO yeni bir adım daha attı. ASO 8 No'lu Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi, matbaa teknolojisi bulunan iki okulla iş birliği protokolleri imzaladı. ASO ile Atatürk MTAL ve Aktaş Atatürk MTAL arasında imzalanan protokollerle sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi için okul-sanayi iş birliği güçlendirilecek.

ASO'da düzenlenen protokol imza törenine ASO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu, Altındağ İlçe Mili Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, ASO Meclis Üyeleri Fırat Gündoğan ile Ali Gök, Kağıt Ürünleri ve Baskı İşleri Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Beste Rodoslu, Komite Üyeleri Sinan Öztürk ile Süphani Akkoç, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Osmanbeyoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, ASO olarak mesleki eğitime verdikleri öneme dikkat çekti. Sanayinin kalifiye iş gücü eksikliğine vurgu yapan Osmanbeyoğlu, "İki okulumuzla imzaladığımız protokollerle matbaacılık sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmeye ve ülkemizin beşeri sermayesini güçlendirmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız da konuşmasında, okul-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Protokollerle, matbaa teknolojisi alanında eğitim veren iki okulumuzun eğitsel ve sosyal gereksinimlerinin giderilmesine katkıda bulunacağız. Bu sayede işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü, okul-sanayi iş birliğiyle yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirmeye katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul-sanayi iş birliği protokolleri, ASO Genel Sekreteri Cansız, Atatürk MTAL Müdürü Ceylan ve Aktaş Atatürk MTAL Müdürü Aktepe tarafından imzalandı.

Matbaa teknolojisi alanı bulunan her iki okulun da eğitsel ve sosyal gereksinimlerini güçlendirmeyi öngören protokollere göre, matbaacılık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ASO, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile İş Birliği Protokolleri İmzaladı - Son Dakika

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