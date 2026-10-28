ASO Başkanı Ardıç: "Cumhuriyetimizin kazandırdığı özgüvenle birlik ve beraberlik içerisinde daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyetimizin kazandırdığı özgüvenle birlik ve beraberlik içerisinde daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

ASO Başkanı Ardıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Cumhuriyetin kazanımlarını yeni başarılarla geleceğe taşıyacaklarını aktaran Ardıç, "Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sonsuz minnet ve ülkemizin geleceğine olan sarsılmaz inancımızla kutluyoruz. Milletimizin yokluklar içerisinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin eseri olan Cumhuriyetimiz, millet egemenliğini ve eşitliği esas alan anlayışıyla, aklın ve bilimin rehberliğinde ülkemizin her alanda ilerlemesinin yolunu açtı. Atatürk, ekonomik bağımsızlığı tam bağımsızlığın vazgeçilmez şartı olarak gördü ve sanayileşmeyi milli bir hedef olarak belirledi. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrikalarla başlayan kalkınma hamlesi, kuşaklar boyunca verilen emekle ülkemizi dünya pazarlarına ulaşan, kendi teknolojisini geliştiren güçlü bir sanayi ülkesi haline getirdi. Bugün sahip olduğumuz üretim birikiminin ve yetişmiş insan gücünün temelinde Cumhuriyetimizin açtığı bu yol vardır. Sanayicilere düşen görevin, bu birikimi çağın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek Cumhuriyetimizin kazanımlarını ileriye taşımaktır" dedi.

"Ankara'mızı sanayi ve teknolojinin de başkenti yaparak Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir katkı sunmaya kararlıyız"

Ardıç, yapay zeka, dijitalleşme ve yeşil dönüşümle şekillenen üretimde yüksek katma değerli üretimle rekabet gücünü artırıp ekonomik bağımsızlığı pekiştireceklerini belirterek, "Ankara Sanayi Odası olarak sanayicilerimizin bu değişime en hızlı biçimde uyum sağlaması, teknolojik yetkinliğini geliştirmesi ve verimliliğini artırması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların ve gençlerin üretimde daha fazla söz sahibi olmasını, girişimcilerimizin yenilikçi fikirlerini ekonomik değere dönüştürmesini destekliyoruz. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'mızı sanayi ve teknolojinin de başkenti yaparak Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir katkı sunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin kazandırdığı özgüvenle birlik ve beraberlik içerisinde daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Atatürk ve şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Ardıç, "Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyetimizin kazandırdığı özgüvenle birlik ve beraberlik içerisinde daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağız. Ata'mıza sözümüzdür. Cumhuriyetimizin değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkacak, bizlere emanet ettiği bu büyük mirası daha da güçlendirerek gelecek nesillere aktaracağız. Bu inançla aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerine yer verdi.