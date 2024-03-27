ASO Başkanı: İthalatı Azaltacak Önlemler Almalıyız

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ithal ettiği önemli girdilerin yerli olarak üretilmesi için tedbir alınması gerektiğini belirterek, "Dünyada korumacı tedbirler artarken, bizim de yerli sanayimizi güçlendirecek şekilde ithalatımızı azaltacak ilave önlemleri almamız gerekir." dedi.
Ardıç, Odanın mart ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere işaret etti.
Seçimin ardından mevcut rasyonel politikaların devam etmesi, gerekli görülmesi durumunda ekonomi yönetiminin daha kapsayıcı tedbirler alması gerektiğini aktaran Ardıç, mevcut durumda önemli dış pazarlarda yaşanan durgunluğun ihracatı baskıladığını bildirdi.
Ardıç, enflasyona ilişkin beklentilerine işaret ederek, "Toplumun tüm kesimlerince desteklenen kredibilitesi yüksek bir para politikasının, enflasyonda düşüş sürecinde önemli çıpa etkisi yaratacağına inanıyoruz. Kamu harcamalarını kısarak mali disiplinin ivedi şekilde sağlanması şart. Para politikasında başlayan sıkılaştırma sürecine mutlaka maliye politikası da eşlik etmeli. Enflasyonla mücadelede temel bileşen olan mali disiplinin uygulamaya konulduğuna işaret eden adımların atılması iş dünyası olarak beklentimiz." ifadelerini kullandı.
"Sözleşmeli tarım modeline geçilmeli"
Tarım sektörünün bir 'milli güvenlik meselesi' olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Ardıç, "Arazi ve ürün planlaması yapılması artık hayati önem taşıyor. Tarımın bütüncül yaklaşımla ele alınması ve bilimsel tarım politikalarına geçilmesi zaruret halini aldı. Üreticiye, sanayiciye ve tüketiciye kazandıran sözleşmeli tarım modeline tamamen geçmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
"Havza Bazlı Üretim ve Destekleme Modeli"nin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini de vurgulayan Ardıç, bu modelin işlerlik kazanmasının, ülkenin tarım ve ekonomisine önemli avantajlar sağlayacağını bildirdi.
Ardıç, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,5 büyüdüğüne, bu büyümede sanayi tarafında sınırlı artış olduğuna işaret ederek, sanayi sektörüne verilecek desteğin, büyüme hızını artıracağını, ekonomide genel verimlilik ve istihdam artışını destekleyeceğini söyledi.
"Ham madde üretiminde ithal ikamesi bir politika izlemeliyiz"
İnsan kaynağının niteliğinin ve işletmelerin teknoloji seviyesinin artırılması gerektiğini dile getiren Ardıç, şu ifadeleri kullandı:
"Daha çok katma değer üretmemiz gerekiyor. En önemlisi de ham madde üretiminde ithal ikamesi bir politika izlemeliyiz. Türkiye'nin ithal ettiği önemli girdileri yerli olarak üretmek için gerekli tedbirleri almamız şart. Dünyada korumacı tedbirler artarken, bizim de yerli sanayimizi güçlendirecek şekilde ithalatımızı azaltacak ilave önlemleri almamız gerekir."
Ardıç, endüstriyel robotların kullanımının dünyada hızla yaygınlaştığına da dikkati çekerek, 2022 yılında dünya genelinde ortalama küresel robot yoğunluğunun 10 bin çalışan başına 151 robotla en yüksek seviyeye yükseldiğini belirtti.
Bu oranın Güney Kore'de 1012, Singapur'da 730, Almanya'da ise 415 olduğunu aktaran Ardıç, şunları kaydetti:
"Ülkemiz ise 40 robotla oldukça gerilerde. Dünya çapındaki fabrikalara 2022'de 553 bin endüstriyel robot kuruldu. Bu, yıllık bazda yüzde 5'lik büyümeyi temsil ediyor. Türkiye, endüstriyel robot kullanımında ilk 15 ülke arasında yer almasına rağmen Çin'in yaklaşık 90 kat, Almanya'nın ise 8 kat daha fazla robot kullanımına sahip olması, bizim ne kadar zayıf olduğumuzun göstergesi."
Son Dakika › Ekonomi › ASO Başkanı: İthalatı Azaltacak Önlemler Almalıyız - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü olarak yolcu taşımasının başlatılacağını duyurdu. Uraloğlu, yapılan çalışmalarla pistin güçlendirildiğini ve 29 Mart itibarıyla geliş ve gidişte bilet satışlarının çift yönde kullanıma açıldığını belirtti.
Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan güllaç, hafif tatlı olması sebebiyle tercih edilirken, güllaç ustaları mesailerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Güllaç, ceviz veya fındık gibi iç malzemeleri ile zenginleştirilirken, nar ve Antep fıstığı ile süsleniyor. Güllacın yapımında taze malzemelerin kullanılması önemli bir püf noktası olarak belirtiliyor. Güllacın kilogram fiyatı ise 280 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Beslenme uzmanları ise güllaçın sağlıklı bir tatlı olduğunu belirtirken, kilo, tansiyon ve şeker hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun projeleri arasında tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak yer alıyor. Çiftçiden tüketiciye direkt satış, çiftçi kampüsleri ve tarımsal alt yapı faaliyetleri gibi projelerle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 8.821,45 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,07 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 189 dolar olarak belirlendi.
Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen 24. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye, 87 firmayla en yüksek katılımcı sayısına sahip olarak uluslararası alanda lider konumda yer aldı. Fuar, 120'den fazla ülkeden ve bölgeden yabancı alıcıları bir araya getirdi. Türkiye'nin doğal taş ihracatı da artış göstererek, Çin'e olan ihracat hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da iç sularda av yasağının 1 Nisan'da başlayacağını hatırlatarak, sürdürebilir avcılığın sağlanması için av yasaklarının önemini vurguladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazanarak 8.821,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. S&P Global, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 3'e çıkardı.
MÜSİAD Elazığ Şubesi, Osmanlı Dönemi'nde adet haline gelmiş olan zimem defteri uygulamasını geleneksel hale getirerek, bu Ramazan ayında da çalışma başlattı. Elazığ'da bulunan bakkallardan veresiye defteri satın alarak dar gelirli ailelerin borçlarını silen MÜSİAD, zimem defteri uygulamasını sürdürdü.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, binlerce imalatçı firmanın uzun yıllardan bu yana dile getirdikleri KOBİ OSB projesinin BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kentin geleceği için dönüm noktası olacak stratejik bir hamleye...
Sizin düşünceleriniz neler ?